Haberler Yaşam Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitesinde paylaşan kadın öyle bir şey yaptı ki!

Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 16:49

Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitesinde paylaşan kadın öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul'da işten çıkarılınca şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı iddia edilen Havva Gülşen'in (40) bu sefer de tehdit ettiği bir sağlık şirketinin yöneticisi Tuğçe Özant'ın evine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddia edildi. Gülşen'in, saldırıdan yarım saat önce kendisine "Çok kötü günler geliyor, bekleyin bakalım. Asıl saldırı bundan sonra başlıyor" şeklinde mesaj attığını iddia eden Özant, "Artık devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu…