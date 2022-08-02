Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitesinde paylaşan kadın öyle bir şey yaptı ki!
Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 16:49

Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitesinde paylaşan kadın öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul'da işten çıkarılınca şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı iddia edilen Havva Gülşen'in (40) bu sefer de tehdit ettiği bir sağlık şirketinin yöneticisi Tuğçe Özant'ın evine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddia edildi. Gülşen'in, saldırıdan yarım saat önce kendisine "Çok kötü günler geliyor, bekleyin bakalım. Asıl saldırı bundan sonra başlıyor" şeklinde mesaj attığını iddia eden Özant, "Artık devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu…

Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitesinde paylaşan kadın öyle bir şey yaptı ki!

Akılalmaz olay, dün saat 21.40 sıralarında Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir sağlık şirketinin yöneticisi Tuğçe Özant'ın iddiasına göre; yaklaşık 9 ay önce işten çıkarılan Havva Gülşen, Özant'ın kişisel bilgilerini, kendisinin ve çocuklarının fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşarak şantaj yaptı.

Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitesinde paylaşan kadın öyle bir şey yaptı ki!

Yaklaşık 9 aydır tehditlerini sürdüren Gülşen yine iddiaya göre Özant'a, "Çok kötü günler geliyor, bekleyin bakalım. Asıl saldırı bundan sonra başlıyor. Elinizden geldiği her şeyi yapın, hatta daha fazlasını" şeklinde mesaj attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitesinde paylaşan kadın öyle bir şey yaptı ki!

Söz konusu mesajın üzerinden yarım saat geçmesinin ardından Özant'ın 4. kattaki evi kurşunlandı. Saldırıda kimse yaralanmazken, merminin camı deldiği görüntülendi.

Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitesinde paylaşan kadın öyle bir şey yaptı ki!

Havva Gülşen'in yanlarında 2 ay çalıştığını, işten ayrıldıktan sonra Gülşen'in defalarca kendisini tehdit ettiğini öne süren şirket yöneticisi Tuğçe Özant, "Dün bana tehdit mesajı gönderdi. Yarım saat sonrasında evime silahlı saldırı gerçekleşti. Polislerin ve olay yeri inceleme ekiplerin söylediğine göre, yorgun bir kurşun olmadığını, bilerek hedef alındığı söyleniyor. Kurşun camdan içeriye girerek duvara saplandı. Hedef alınmıştık. O sırada ben evde değildim ama ailem evdeydi" ifadelerini kullandı.

Yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitesinde paylaşan kadın öyle bir şey yaptı ki!

Havva Gülşen'in tehditlerinin 9 aydır devam ettiğini belirten Özant, şöyle devam etti: "Savcılık kararıyla benim dosyamla ilgili yakalaması çıktı. Başka kararlar da alındı. Yaklaşık 30 mağdur kişi var. 30 kişinin çocukları da bu işinin içerisinde. Resimlerimiz sosyal medya hesaplarımızdan alınarak, hem de çocuklarımızın resimleri alınarak +18 yaş üstü sitelerde paylaşıyor.

SON DAKİKA