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Giriş Tarihi: 10.08.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 09:36

Yöneticinin eşinin boğazını kesti: Onu öldürdüm sıra sende dedi! Çığlık seslerinin duyunca…

Tüyler ürperten olay Zonguldak'ta meydana geldi. Mert Serkan Lülleci isimli psikopat, yöneticinin eşinin boğazını kesti. Çığlık seslerini duyan koca, eşini kanlar içinde görünce şoka girdi. Cani ise bıçağı adama yöneltti: Onu öldürdüm sıra sende

Yöneticinin eşinin boğazını kesti: Onu öldürdüm sıra sende dedi! Çığlık seslerinin duyunca…

Tüyler ürperten olay, 6 Ağustos'ta Zonguldak Devrek'te yaşandı… Terzi Hacer Alkan ile kahvehanede çalışan ve aynı zamanda apartmanın yöneticiliğini yapan eşi Aydın Alkan, iş yerlerinden çıktıktan sonra buluşup, birlikte eve döndü. Hacer Alkan, evinin önünde gördüğü komşusu ile sohbet ederken, eşi ise 4'üncü kattaki evlerine çıktı. Bu sırada giriş katta oturan Mert Serkan Lülleci dışarı çıkıp Hacer Alkan'a saldırarak bıçakla boğazını kesti. Çığlık seslerini duyan Aydın Alkan aşağı indi. Merdivenin altından çıkan Lülleci, bu kez Aydın Alkan'a bıçakla saldırdı. Aydın Alkan dışarı çıkıp bağırarak yardım istedi, Lülleci ise kaçtı.

Yöneticinin eşinin boğazını kesti: Onu öldürdüm sıra sende dedi! Çığlık seslerinin duyunca…

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Hacer Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aydın Alkan ise hastaneye kaldırıldı. Alkan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Babasına ait evde yakalanan, polislere balta ile direnince biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alınan Mert Serkan Lülleci tutuklandı.

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Yöneticinin eşinin boğazını kesti: Onu öldürdüm sıra sende dedi! Çığlık seslerinin duyunca…

Mert Serkan Lülleci emniyetteki ifadesinde, olay akşamı Hacer Alkan ile başka bir komşunun babası hakkında ileri geri konuştuğunu iddia ederek, mutfaktan aldığı bıçakla önce Hacer Alkan'a ardından da koşarak gelen eşi Aydın Alkan'a saldırdığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mert Serkan Lülleci'nin babası İsmail Lülleci'yi olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. İsmail Lülleci sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Yöneticinin eşinin boğazını kesti: Onu öldürdüm sıra sende dedi! Çığlık seslerinin duyunca…

'EŞİM GİTTİ EŞİM ÖLDÜ'

Olay akşamı eve dönerken eşinin apartmanda bir komşusuyla konuşmak için dışarıda kaldığını söyleyen Aydın Alkan, çığlık sesini duyunca aşağıya koştuğunu ifade etti. Alkan, "Merdivenden aşağıya gittim. İsmail Lüleci'nin kapısı kapandı. Ben de eşimi yerde kanlar içinde görünce feleğimi şaşırdım.

Yöneticinin eşinin boğazını kesti: Onu öldürdüm sıra sende dedi! Çığlık seslerinin duyunca…

Merdivenin altında pusu kurmuş, ondan sonra bana saldırmaya başladı. Kara saplı bir bıçakla bana saldırdı. Bıçağı bana vurdu, bunu ittim. Bu kaydı, bıçağa ayağımla bastım, o beni tekrar itti. Bıçağı alıp ikinci sefer vurdu. Boynuma, enseme geldi. Enseme vuruşuyla birlikte ben bunu yine ittim, dışarı kaçtım.

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