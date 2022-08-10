Yöneticinin eşinin boğazını kesti: Onu öldürdüm sıra sende dedi! Çığlık seslerinin duyunca…

Merdivenin altında pusu kurmuş, ondan sonra bana saldırmaya başladı. Kara saplı bir bıçakla bana saldırdı. Bıçağı bana vurdu, bunu ittim. Bu kaydı, bıçağa ayağımla bastım, o beni tekrar itti. Bıçağı alıp ikinci sefer vurdu. Boynuma, enseme geldi. Enseme vuruşuyla birlikte ben bunu yine ittim, dışarı kaçtım.