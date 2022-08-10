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Yöneticinin eşinin boğazını kesti: Onu öldürdüm sıra sende dedi! Çığlık seslerinin duyunca…
Giriş Tarihi: 10.08.2022 09:35
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
09:36
Yöneticinin eşinin boğazını kesti: Onu öldürdüm sıra sende dedi! Çığlık seslerinin duyunca…
Tüyler ürperten olay Zonguldak'ta meydana geldi. Mert Serkan Lülleci isimli psikopat, yöneticinin eşinin boğazını kesti. Çığlık seslerini duyan koca, eşini kanlar içinde görünce şoka girdi. Cani ise bıçağı adama yöneltti: Onu öldürdüm sıra sende