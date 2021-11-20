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Haberler Yaşam Yörük kızı Müslüme bu tepede bulundu! Müge Anlı'da aranıyordu! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı...
Giriş Tarihi: 20.11.2021 02:57 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 02:57

Yörük kızı Müslüme bu tepede bulundu! Müge Anlı'da aranıyordu! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı...

Türkiye, Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'ye ağladı. Mersin'de 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal, sır bir şeklide ortadan kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Küçük Müslüme'nin cesedi kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta bulundu... Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok. Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi. Müslüme'nin bulunduğu yer de görüntülendi. İşte son dakika detayları...

SABAH İNTERNET
Son dakika haberi: Yörük kızı Müslüme bu tepede bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı...

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA ARANAN YÖRÜK KIZI MÜSLÜME'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI... ACI HABER AZ ÖNCE GELDİ...

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.

Son dakika haberi: Yörük kızı Müslüme bu tepede bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da programında konuyu gündeme getirdi. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Olay 10 Kasım'da Mersin'de meydana gelmişti.

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Son dakika haberi: Yörük kızı Müslüme bu tepede bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı...

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Son dakika haberi: Yörük kızı Müslüme bu tepede bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı...

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Son dakika haberi: Yörük kızı Müslüme bu tepede bulundu! Müge Anlı’da aranıyordu! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı...

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek taradı.

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