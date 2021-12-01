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Haberler Yaşam Müslüme Yağal'ın ölüm nedeni belli oldu mu, katili kim? Yörük Kızı Müslüme bebeğin ölümüdeki sır perdesi aralanıyor!
Giriş Tarihi: 01.12.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:48

Müslüme Yağal'ın ölüm nedeni belli oldu mu, katili kim? Yörük Kızı Müslüme bebeğin ölümüdeki sır perdesi aralanıyor!

Müslüme Yağal olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere SABAH gazatesi, Yörük kızı olarak da bilinen 3 yaşındaki kız çocuğunun DNA raporuna ulaşmış ve dede sanılan Yağal'ın aslında babası olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu gelişme sonrasında çeşitli iddialar gündeme taşınırken milyonlar olayla ilgili olarak "Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, adli tıp otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi nedeni belli oldu mu?" sorularını gündeme taşıdı. Küçük kızın ölüm nedeni merak edilirken aile içerisinde çeşitli istismar suçlamaları ülke genelinde infiale sebep oldu. Peki, Müslüme neden ve nasıl öldü? İşte detaylar...

Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın ölüm nedeni belli oldu mu, katili kim? Müslüme bebeğin ölümüdeki sır perdesi aralanıyor!

Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayının sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Küçük kızın dedesi sanılan kişinin aslında biyolojik babası olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve olayla ilgili soruşturma genişletilmişti. 3 yaşındaki kız çocuğunun ölüm sebebi ülke genelinde merak konusu haline gelirken gözler "Müslüme neden ve nasıl öldü, adli tıp otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi nedeni belli oldu mu?" sorularının yanıtına çevrildi. Küçük kızın cansız bedenine 10 günün sonunda 7 km uzaklıkta ulaşılmıştı. Peki, Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, adli tıp otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi nedeni belli oldu mu? İşte son dakika haberinin detayları...

Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın ölüm nedeni belli oldu mu, katili kim? Müslüme bebeğin ölümüdeki sır perdesi aralanıyor!

MÜSLÜME YAĞAL 10 KASIM'DA KAYBOLDU

Yörük Yağal ailesi kış ayını geçirmek için Karaman'dan Mersin'in Gülnar ilçesine göçtü. 7 çocuklu ailenin 6'ncı çocuğu olan Müslüme Yağal 10 Kasım tarihinde saat 17.00 dolaylarında kayboldu. Yörük kızı Müslüme için seferber olundu, tüm bölge didik didik arandı. Aramalar 10'uncu gününde sonuç verdi. Müslüme Yağal çadırlarından tam 7 KM uzakta bir alanda ölü olarak bulundu. İddiaya göre Müslüme'nin kıyafetleri de başka bir yerde tespit edildi.

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Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın ölüm nedeni belli oldu mu, katili kim? Müslüme bebeğin ölümüdeki sır perdesi aralanıyor!

MÜSLÜME YAĞAL'IN ÖLÜMÜ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanması için cansız bedeni otopsiye alındı. Bu sırada Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın ölüm nedeni belli oldu mu, katili kim? Müslüme bebeğin ölümüdeki sır perdesi aralanıyor!

YAĞAL AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Müslüme Yağal'ın ölümünün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aile, emniyet tarafından gözaltına alındı. Gözaltında ifadeleri alınan Yağal ailesi fertlerinden biri hariç hepsi serbest bırakıldı.

Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın ölüm nedeni belli oldu mu, katili kim? Müslüme bebeğin ölümüdeki sır perdesi aralanıyor!

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI

Gözaltında serbest bırakılmayan tek kişi dede olarak bilinen Hasan Yağal'dı. Hasan Yağal'ın emniyetteki ifadeleri değerlendirildi ve tutuklandı. Türkiye, Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası gözlerini bu olaya çevirdi ve son dakika gelişmelerini yakından takip etti.

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