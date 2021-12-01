Müslüme Yağal olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere SABAH gazatesi, Yörük kızı olarak da bilinen 3 yaşındaki kız çocuğunun DNA raporuna ulaşmış ve dede sanılan Yağal'ın aslında babası olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu gelişme sonrasında çeşitli iddialar gündeme taşınırken milyonlar olayla ilgili olarak "Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü, adli tıp otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi nedeni belli oldu mu?" sorularını gündeme taşıdı. Küçük kızın ölüm nedeni merak edilirken aile içerisinde çeşitli istismar suçlamaları ülke genelinde infiale sebep oldu. Peki, Müslüme neden ve nasıl öldü? İşte detaylar...