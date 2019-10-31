Youtube fenomeni oldular! Arı kovanından bal çalan çocuklar...
Youtube fenomeni oldular! Arı kovanından bal çalan çocuklar...
Son yıllarda adeta bir mesleğe dönüştü internet fenomenliği. İnstagram, Yputube, Tiktok derken hayatımızda bir sürü farklı platformda bir sürü internet ünlüsü var. Kimileri yaptıkları işleri kimileri becerilerini sergiliyor. İşte bu iki genç de onlardan. Primitive Wildlife isimli YouTube hesabı olan iki çocuk, devasa boyuttaki arı kovanından bal çaldı. O anları da saniye saniye görüntüleyip sosyal medyadan paylaştılar. Bu paylaşımları da büyük ilgi gördü ve milyonalrca kez izlendi. İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 31.10.2019
07:58
Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
08:10
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