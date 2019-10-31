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fenomeni oldular! Arı kovanından bal çalan çocuklar...

Son yıllarda adeta bir mesleğe dönüştü fenomenliği. İnstagram, Yputube, Tiktok derken hayatımızda bir sürü farklı platformda bir sürü internet ünlüsü var. Kimileri yaptıkları işleri kimileri becerilerini sergiliyor. İşte bu iki genç de onlardan. Primitive Wildlife isimli hesabı olan iki çocuk, devasa boyuttaki arı kovanından bal çaldı. O anları da saniye saniye görüntüleyip sosyal medyadan paylaştılar. Bu paylaşımları da büyük ilgi gördü ve milyonalrca kez izlendi. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 31.10.2019 07:58 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 08:10
Youtube fenomeni oldular! Arı kovanından bal çalan çocuklar...

Primitive Wildlife isimli hesabı olan iki çocuk, devasa boyuttaki arı kovanından bal çaldı.

Youtube fenomeni oldular! Arı kovanından bal çalan çocuklar...

O anları da sosyal medyadan paylaştılar!

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Youtube fenomeni oldular! Arı kovanından bal çalan çocuklar...

Korkusuz çocukların arı kovanından bal alırken kaydedilen görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

Youtube fenomeni oldular! Arı kovanından bal çalan çocuklar...

'da Primitive Wildlife isimli kanalı olan iki çocuk doğadaki malzemeleri kullanarak yemek yapıp yiyor.

Youtube fenomeni oldular! Arı kovanından bal çalan çocuklar...

Minikler bu kez devasa boyuttaki arı kovanından bal almak için kolları sıvadı.

Youtube fenomeni oldular! Arı kovanından bal çalan çocuklar...

'da 770 bin abonesi bulunan korkusuz çocuklar, ilk başta kovanın yakınına ateş yakarak arıları uzaklaştırdı.

Youtube fenomeni oldular! Arı kovanından bal çalan çocuklar...

Kendilerini tehlikeye atan çocuklar daha sonra kovandan balı alıp afiyetle yedi.

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