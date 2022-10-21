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Giriş Tarihi: 21.10.2022 21:43 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 21:45

Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi? İşte yeni ve zamlı Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; Youtube Premium abonelik ve üyelik ücretlerine zam geldi. Dünya üzerinde ve ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan platformun Türkiye fiyatına gelen son zamla beraber kullanıcılar "Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı açıklamada aylık 16,99 TL olan abonelik fiyatının arttığı kaydedildi. Buna göre; Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi? İşte detaylar.

Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi? İşte yeni ve zamlı Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti

Youtube Premium abonelik ve üyelik ücretleri gelen zammın ardından gündemdeki yerini aldı. Google'a ait bir Amerikan çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformunun yeni ücretleriyle ilgili olarak ise "Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte uygulanan zamla beraber Youtube premium abonelik ve üyelik ücreleri ve tüm detaylar.

Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi? İşte yeni ve zamlı Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti

YOUTUBE PREMİUM ABONELİK ÜCRETİNE ZAM GELDİ!

YouTube Premium bireysel abonelik ücreti ile ilgili YouTube'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz.

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Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi? İşte yeni ve zamlı Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti

Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak.Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."

Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi? İşte yeni ve zamlı Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti

YOUTUBE PREMIUM AİLE ÜYELİĞİ FİYATI
YouTube Premium aile üyeliği fiyatı aylık 59.99 lira olarak güncellendi.

Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi? İşte yeni ve zamlı Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti

YOUTUBE PREMIUM ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ FİYATI
YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti bir aylık ücretsiz deneme süresinden sonra aylık 19.49 lira olarak güncellendi.

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