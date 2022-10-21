Haberler Yaşam Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi? İşte yeni ve zamlı Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti

Giriş Tarihi: 21.10.2022 21:43 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 21:45

Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi? İşte yeni ve zamlı Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; Youtube Premium abonelik ve üyelik ücretlerine zam geldi. Dünya üzerinde ve ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan platformun Türkiye fiyatına gelen son zamla beraber kullanıcılar "Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla alakalı açıklamada aylık 16,99 TL olan abonelik fiyatının arttığı kaydedildi. Buna göre; Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi? İşte detaylar.