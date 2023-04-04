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Youtube'daki sapık videoların arkasından şantaj çıktı! Genç kızları müstehcen görüntüleriyle tehdit etmiş
Giriş Tarihi: 04.04.2023 08:25
Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
08:27
Youtube'daki sapık videoların arkasından şantaj çıktı! Genç kızları müstehcen görüntüleriyle tehdit etmiş
Sosyal medyada daha fazla izlenmek uğruna yapılan şeyler artık sınır tanımıyor. Bir sosyal medya fenomeninin kendisi ile video çekmek için ikna ettiği kızlarla buluştuğu buluşma sırasında genç kızların telefonlarını gizlice alıp özel fotoğraflarını kendisine gönderdiği iddia edildi. Kimisi para karşılığı kimisi de ücretsiz olarak video çekmeyi kabul ediyor. Ancak bu videolar esnasında genç kızların istemediği sahnelerde yaşanınca ağına düşürdükleri kızlar videonun yayınlanmasını istemeyince olanlar oluyor.