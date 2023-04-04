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Haberler Yaşam Youtube'daki sapık videoların arkasından şantaj çıktı! Genç kızları müstehcen görüntüleriyle tehdit etmiş
Giriş Tarihi: 04.04.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 08:27

Youtube'daki sapık videoların arkasından şantaj çıktı! Genç kızları müstehcen görüntüleriyle tehdit etmiş

Sosyal medyada daha fazla izlenmek uğruna yapılan şeyler artık sınır tanımıyor. Bir sosyal medya fenomeninin kendisi ile video çekmek için ikna ettiği kızlarla buluştuğu buluşma sırasında genç kızların telefonlarını gizlice alıp özel fotoğraflarını kendisine gönderdiği iddia edildi. Kimisi para karşılığı kimisi de ücretsiz olarak video çekmeyi kabul ediyor. Ancak bu videolar esnasında genç kızların istemediği sahnelerde yaşanınca ağına düşürdükleri kızlar videonun yayınlanmasını istemeyince olanlar oluyor.

Yunus Emre KAVAK
Youtube’daki sapık videoların arkasından şantaj çıktı! Genç kızları müstehcen görüntüleriyle tehdit etmiş

Youtuber D.A'nın mağdur ettiği kızlar her geçen gün artarken SABAH gazetesinin ulaştığı genç kızların anlattıkları olayın korkunçluğunu gözler önüne seriyor.

Youtube’daki sapık videoların arkasından şantaj çıktı! Genç kızları müstehcen görüntüleriyle tehdit etmiş

Kendisi ile 1 yıl kadar önce instagram uygulaması üzerinden tanıştım diyen C.A.; "Benim videomu defalarca kaldıracağını söyledi ancak kaldırmadı. En son ben ısrarcı olunca senin bende özel fotoğrafların var dedi. Attığı fotoğraf benim telefonumdan çekilmiş özel fotoğrafımdı onun eline nasıl geçti bilmiyorum" dedi.

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Youtube’daki sapık videoların arkasından şantaj çıktı! Genç kızları müstehcen görüntüleriyle tehdit etmiş

Bir başka genç kız S.B. ise; "İlk başta konuştuğumuzda senin videoda rahatsız olduğun yerleri çıkaracağım dedi. Videoyu çektikten sonra ben yayınlanmasını istemedim. Şikayetçi oldum ama yine de yayınladı" dedi. SABAH'ın ulaştığı kızlardan G.C. ise; "Öyle şeyler söyleyip ikna ediyor ki kuşkusuz kendisine inanıyorsun.

Youtube’daki sapık videoların arkasından şantaj çıktı! Genç kızları müstehcen görüntüleriyle tehdit etmiş

Nasıl olsa istemediğimiz an yayınlanmaz diye devam ediyoruz ama o aslında o kaosu istiyor. Video öyle daha çok izleniyor. Bizim videoda açılan özel bölgelerimizi kesip başka platformlarda para ile dahi satıyormuş" dedi.

Youtube’daki sapık videoların arkasından şantaj çıktı! Genç kızları müstehcen görüntüleriyle tehdit etmiş

"AÇIK GİYİNMEYENLE VİDEO ÇEKMİYOR"

Mağdur kızların ortak arkadaşı olan C. K. ise onların sesini duyurmak için elinden geleni yaptığını söyleyip şu ifadeleri kullandı. "Youtube platformunda taciz, alıkoyma, tehdit, aşağılama ve +18 içeriklerden oluşan videoları gördükten sonra ben paylaşımlar yaptım.

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