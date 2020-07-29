Yozgat bayram namazı saati: Yozgat 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Yozgat bayram namazı saati, bu illerde yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 bayram namazı saatlerine göre, Yozgat bayram namazı saati, Yozgat bayram namazı vakti belli oldu. Tüm illerin camilerinde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken Yozgat başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saati haberimizde yer alıyor. Peki Yozgat bayram namazı saati kaçta? Yozgat 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA? DİYANET DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2020 Bayram namazı saatleri belli olurken camilerde tüm hazırlıklar sürüyor. Haberimizde, Yozgat bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.