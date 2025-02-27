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Haberler Yaşam YOZGAT İFTAR VAKTİ 2025: Yozgat İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 13:46

YOZGAT İFTAR VAKTİ 2025: Yozgat İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların sahur ve iftar vakitlerini doğru bir şekilde öğrenebilmeleri için illere özel imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinde yayımlamaktadır. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, en çok merak edilen konular arasında sahur ve iftar saatleri yer aldı. "Sahur vakti ne zaman?", "İftar saat kaçta?" gibi sorular, oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan imsakiye bilgileri, vatandaşların ibadetlerini doğru vakitlerde gerçekleştirebilmeleri için önemli bir kaynak. Peki, Yozgat ilinde 2025 yılı Ramazan ayında oruç vakitleri nasıl olacak? İşte, 2025 yılına ait Yozgat'ın imsakiye bilgileri ve oruç vakitlerinin detayları…

YOZGAT İFTAR VAKTİ 2025: Yozgat İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek ayda, oruç tutmak, teravih namazı kılmak ve zekât gibi ibadetlerle yardımlaşmak yaygın bir gelenektir. 2025 yılı Ramazanı için Diyanet İşleri Başkanlığı, imsakiye takvimini yayımlayarak sahur ve iftar saatlerini belirledi. Peki, Yozgat'ta sahur saati ne zaman? İşte Yozgat için imsakiye saatleri!

YOZGAT İFTAR VAKTİ 2025: Yozgat İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

YOZGAT İMSAKİYE 2025: YOZGAT İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki 81 il için 29 günlük Ramazan imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Bu takvimle birlikte, Yozgat başta olmak üzere tüm illerde sahur ve iftar vakitleri de netleşmiş oldu. Mübarek Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve vatandaşlar, belirlenen saatlere göre oruç ibadetlerini yerine getirecek. İşte, sahur ve iftar saatleri;

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YOZGAT İFTAR VAKTİ 2025: Yozgat İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

YOZGAT İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:45
İftar Vakti: 18:39

2 Mart 2025 Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 05:43
İftar Vakti: 18:40

3 Mart 2025 Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:42
İftar Vakti: 18:41

4 Mart 2025 Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 05:40
İftar Vakti: 18:42

5 Mart 2025 Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:39
İftar Vakti: 18:43

YOZGAT İFTAR VAKTİ

YOZGAT İFTAR VAKTİ 2025: Yozgat İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

YOZGAT TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:57

2 Mart Pazar: 19:58

3 Mart Pazartesi: 19:59

4 Mart Salı: 20:00

5 Mart Çarşamba: 20:01

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YOZGAT İFTAR VAKTİ 2025: Yozgat İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Ramazan ayı, İslam'ın en kutsal zaman dilimlerinden biri olup, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, manevi huzurun arttığı, insanın kendini yenilediği özel bir aydır. Oruç, sadece bedenin yiyecek ve içecekten uzak durması değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel bir arınma sürecidir. Peygamber Efendimiz (sas) orucun, nefsin ıslahı ve takvanın artması için en etkili ibadetlerden biri olduğunu belirtmiştir. Oruç, aynı zamanda sabır, şükür ve dayanışma duygularını pekiştirirken, açlık ve susuzlukla empati kurarak fakirlerin durumunu anlamamıza ve onları hatırlamamıza vesile olur. Bu kutsal ay, insanın sadece bedenini değil, ruhunu da arındırmasına olanak tanır.

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