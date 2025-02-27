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YOZGAT İFTAR VAKTİ 2025: Yozgat İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
13:46
YOZGAT İFTAR VAKTİ 2025: Yozgat İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların sahur ve iftar vakitlerini doğru bir şekilde öğrenebilmeleri için illere özel imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinde yayımlamaktadır. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, en çok merak edilen konular arasında sahur ve iftar saatleri yer aldı. "Sahur vakti ne zaman?", "İftar saat kaçta?" gibi sorular, oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan imsakiye bilgileri, vatandaşların ibadetlerini doğru vakitlerde gerçekleştirebilmeleri için önemli bir kaynak. Peki, Yozgat ilinde 2025 yılı Ramazan ayında oruç vakitleri nasıl olacak? İşte, 2025 yılına ait Yozgat'ın imsakiye bilgileri ve oruç vakitlerinin detayları…