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YOZGAT, SİVAS, TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Yozgat, Sivas, Tokat için Valilik kararı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
15:04
YOZGAT, SİVAS, TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Yozgat, Sivas, Tokat için Valilik kararı bekleniyor!
İç Anadolu'da ve Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, özellikle Yozgat, Sivas ve Tokat çevrelerinde kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanırken, bazı bölgelerde ulaşımda zorluk ve sıkıntılar yaşanabilir. Öğrenciler ve veliler ise 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merakla araştırıyor. Peki, bu illerde eğitime ara verilecek mi? Valiliklerden resmi bir açıklama geldi mi?