YOZGAT, SİVAS, TOKAT’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Yozgat, Sivas, Tokat için Valilik kararı bekleniyor!

YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "20 Şubat 2025 Perşembe günü il merkezinde beklenen kuvvetli buzlanma ve don riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

21 Şubat Cuma günü Yozgat'ta okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.