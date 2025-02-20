Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YOZGAT, SİVAS, TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Yozgat, Sivas, Tokat için Valilik kararı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:04 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:04

YOZGAT, SİVAS, TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Yozgat, Sivas, Tokat için Valilik kararı bekleniyor!

İç Anadolu'da ve Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, özellikle Yozgat, Sivas ve Tokat çevrelerinde kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanırken, bazı bölgelerde ulaşımda zorluk ve sıkıntılar yaşanabilir. Öğrenciler ve veliler ise 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merakla araştırıyor. Peki, bu illerde eğitime ara verilecek mi? Valiliklerden resmi bir açıklama geldi mi?

YOZGAT, SİVAS, TOKAT’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Yozgat, Sivas, Tokat için Valilik kararı bekleniyor!

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre birçok bölgede yoğun şekilde devam edecek. Bu durum, öğrenciler ve veliler arasında okul tatili beklentisini artırdı. Özellikle Yozgat, Sivas ve Tokat illerinde 21 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili en güncel bilgiler…

YOZGAT, SİVAS, TOKAT’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Yozgat, Sivas, Tokat için Valilik kararı bekleniyor!

YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "20 Şubat 2025 Perşembe günü il merkezinde beklenen kuvvetli buzlanma ve don riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

21 Şubat Cuma günü Yozgat'ta okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YOZGAT, SİVAS, TOKAT’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Yozgat, Sivas, Tokat için Valilik kararı bekleniyor!

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas'ta kar yağışı etkisini artırmaya devam ederken vatandaşlar da kar tatili duyurusu gelip gelmediğini sorguluyor.

21 Şubat Cuma günü Sivas'ta okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

YOZGAT, SİVAS, TOKAT’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Yozgat, Sivas, Tokat için Valilik kararı bekleniyor!

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime 20 Şubat'ta ara verildiği kaydedildi.

21 Şubat Cuma günü Tokat'ta okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

YOZGAT, SİVAS, TOKAT’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Yozgat, Sivas, Tokat için Valilik kararı bekleniyor!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA