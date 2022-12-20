Yozgat TOKİ kura sonuçları isim listesi canlı yayında! 2022 Yozgat TOKİ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 listesi sorgulama ekranı

Yozgat TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı takvime göre bugün canlı yayında olacak. Yozgat Belediyesi Büyük Sinemada gerçekleştirilecek sosyal konut kuraları ile bin 882 konut hak sahiplerini bulacak. Yozgat TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranı emekli, genç, engelli gibi kategorilerde gerçekleştirilecek kura çekilişi için takip edilecek. 2+1 3+1 isim listesi canlı yayın sonrası sistemde yerini alacak. İşte, 2022 Yozgat TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle…