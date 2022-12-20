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Haberler Yaşam Yozgat TOKİ kura sonuçları isim listesi SORGULAMA | 2022 Yozgat TOKİ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 listesi sorgulama ekranı burada TIKLA ÖĞREN
Giriş Tarihi: 20.12.2022 22:21 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 22:21

Yozgat TOKİ kura sonuçları isim listesi SORGULAMA | 2022 Yozgat TOKİ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 listesi sorgulama ekranı burada TIKLA ÖĞREN

TOKİ sosyal konut projesi kuraları 81 ilde adım adım tamamlanmaya devam ediyor. Takvime göre 20 Aralık bugün, sırada Yozgat kurası var. Başvuruda bulunan adaylar Yozgat TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile Akdağmadeni, Merkez, Sorgun, Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı, Umutlu gibi ilçelerde toplamda 1.882 konutun sahipleri belirlenecek. Peki, 2022 Rize TOKİ kura -sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Yozgat TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile TOKİ Yozgat sonuçları…

Yozgat TOKİ kura sonuçları isim listesi SORGULAMA | 2022 Yozgat TOKİ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 listesi sorgulama ekranı burada TIKLA ÖĞREN

Yozgat TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı takvime göre bugün canlı yayında olacak. Yozgat Belediyesi Büyük Sinemada gerçekleştirilecek sosyal konut kuraları ile bin 882 konut hak sahiplerini bulacak. Yozgat TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranı emekli, genç, engelli gibi kategorilerde gerçekleştirilecek kura çekilişi için takip edilecek. 2+1 3+1 isim listesi canlı yayın sonrası sistemde yerini alacak. İşte, 2022 Yozgat TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle…

Yozgat TOKİ kura sonuçları isim listesi SORGULAMA | 2022 Yozgat TOKİ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 listesi sorgulama ekranı burada TIKLA ÖĞREN

TOKİ KURA ÇEKİMİ YOZGAT'TA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

20 Aralık bugün TOKİ canlı yayında Yozgat kura çekilişi ile Rize ili sonuçları yer alıyor.

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Yozgat TOKİ kura sonuçları isim listesi SORGULAMA | 2022 Yozgat TOKİ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 listesi sorgulama ekranı burada TIKLA ÖĞREN

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Yozgat TOKİ kura çekimi 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

13 ilçede toplam 1.882 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Yozgat Belediyesi Büyük Sinemada çekilecek.

Beklenen kura çekilişi saat 10.00'da canlı yayında olacak.

İlçelere göre kura takvimi şöyle:

Yozgat TOKİ kura sonuçları isim listesi SORGULAMA | 2022 Yozgat TOKİ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 listesi sorgulama ekranı burada TIKLA ÖĞREN

20 Aralık: Akdağmadeni, Merkez, Sorgun

21 Aralık: Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı

NOT: Yozgat Akdağmadeni Umutlu ilçesinde başvuru sayısı az olduğundan kura çekimi yapılmayacak.

Yozgat TOKİ kura sonuçları isim listesi SORGULAMA | 2022 Yozgat TOKİ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 listesi sorgulama ekranı burada TIKLA ÖĞREN

TOKİ YOZGAT EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

YOZGAT AKDAĞMADENİ: 100 KONUT

YOZGAT MERKEZ: 300

YOZGAT SORGUN: 100

YOZGAT OLUKÖZÜ: 100

YOZGAT BOĞAZLIYAN: 315

YOZGAT YENİPAZAR: 79

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