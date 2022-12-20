Yozgat TOKİ kura sonuçları isim listesi SORGULAMA | 2022 Yozgat TOKİ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 listesi sorgulama ekranı burada TIKLA ÖĞREN

TOKİ sosyal konut projesi kuraları 81 ilde adım adım tamamlanmaya devam ediyor. Takvime göre 20 Aralık bugün, sırada Yozgat kurası var. Başvuruda bulunan adaylar Yozgat TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile Akdağmadeni, Merkez, Sorgun, Oluközü, Boğazlıyan, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı, Umutlu gibi ilçelerde toplamda 1.882 konutun sahipleri belirlenecek. Peki, 2022 Rize TOKİ kura -sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Yozgat TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile TOKİ Yozgat sonuçları…