Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yozgatlı usta, sesi 10 kilometreden duyulan çanlar yapıyor

Yozgatlı usta, sesi 10 kilometreden duyulan çanlar yapıyor

'ta İsmail Kuraner'in (60) ürettiği koyun çanları, 'nin dört bir yanından talep görüyor. Yaptığı çanların 10 kilometre uzaklıktan duyulduğunu belirten Kuraner, yılda 600 çan ürettiğini ve siparişlere yetişemediğini söyledi. Yozgat genelinde sadece kendisinin çan ürettiğini ifade eden Kuraner, birçok meslekte olduğu gibi kendisinin de çırak yetiştirme şansının olmadığını, kendi çocukları dahil çoğu kişinin el sanatlarını seçmediğini söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.07.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 16:22
Yozgatlı usta, sesi 10 kilometreden duyulan çanlar yapıyor

'ta 20 yıldır üreten İsmail Kuraner, ürettiği çanları 'nin birçok noktasına gönderiyor. Günde ortalama 2 tane, yılda yaklaşık 600 tane çan ürettiğini belirten Kuraner, taleplere yetişemediğini söyledi.

Yozgatlı usta, sesi 10 kilometreden duyulan çanlar yapıyor

'nin her tarafından sipariş aldığını ve 20 yıl önce sattığı çanların tamiratıyla da uğraştığını ifade eden Kuraner, "Her hayvan için ayrı özellikte ve büyüklükte çan ve zil yapıyorum. Bu meslek el becerisi gerektiren bir meslek. Elimden geldiğince talepleri karşılayabilmek için el emeği göz nuru ile üretimi gerçekleştiriyorum. Bu işi severek yapıyorum. Çanları da büyüklüğüne göre 100 ile 500 lira arasında satıyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yozgatlı usta, sesi 10 kilometreden duyulan çanlar yapıyor

Yaylalardaki çobanların koyun sürüsünü çan sesine göre takip ettiğini belirten Kuraner, "Benim yaptığım zil ve çanların sesi 10 kilometreden duyulur. İnce eleyip, sık dokuyorum. Hayvan kaybolduğunda hareket ettiği zaman boynundaki çan ses çıkartır. Çoban sürüden gelen sese göre sürünün hareketini takip eder. Sürü sahibi de sese göre evinin balkonundan sürüsünün hareketini takip eder. Çobanın işini tam olarak yapıp yapmadığını da bilir" diye konuştu.

Yozgatlı usta, sesi 10 kilometreden duyulan çanlar yapıyor

genelinde sadece kendisinin çan ürettiğini ifade eden Kuraner, birçok meslekte olduğu gibi kendisinin de çırak yetiştirme şansının olmadığını, kendi çocukları dahil çoğu kişinin el sanatlarını seçmediğini söyledi.

Yozgatlı usta, sesi 10 kilometreden duyulan çanlar yapıyor
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yozgatlı usta, sesi 10 kilometreden duyulan çanlar yapıyor
Yozgatlı usta, sesi 10 kilometreden duyulan çanlar yapıyor
SON DAKİKA