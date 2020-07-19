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Yozgatlı usta, sesi 10 kilometreden duyulan çanlar yapıyor
Yozgat'ta İsmail Kuraner'in (60) ürettiği koyun çanları, Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor. Yaptığı çanların 10 kilometre uzaklıktan duyulduğunu belirten Kuraner, yılda 600 çan ürettiğini ve siparişlere yetişemediğini söyledi. Yozgat genelinde sadece kendisinin çan ürettiğini ifade eden Kuraner, birçok meslekte olduğu gibi kendisinin de çırak yetiştirme şansının olmadığını, kendi çocukları dahil çoğu kişinin el sanatlarını seçmediğini söyledi.