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Haberler Yaşam Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Yozgat'ta kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 22:10 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:10

Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Yozgat'ta kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...

Ülke genelinde devam eden soğuk hava ve yoğun kar yağışı, eğitimde aksamalara yol açmaya devam ediyor. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle Yozgat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Yozgat'ta 20 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi?

Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Yozgat’ta kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Yoğun kar yağışı ve buzlanma, Yozgat'ta yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava şartlarının eğitime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, öğrenci ve veliler resmi açıklamaları bekliyor. Valilik ve Meteoroloji'nin duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, Yozgat'ta yarın okullar tatil mi?

Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Yozgat’ta kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

YOZGAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ!

Yozgat il merkezinde eğitime bir gün daha ara verildi.
Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "20 Şubat 2025 Perşembe günü il merkezinde beklenen kuvvetli buzlanma ve don riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.
Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi. İlçelerde yağış durumuna göre münferit olarak tatil edileceği ifade edildi.

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Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Yozgat’ta kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

YOZGAT HAVA DURUMU

Yozgat'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji verilerine göre gün içinde en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük sıcaklık ise -6°C civarında olacak. Özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunurken, sabah erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, hava koşullarının hafta sonuna kadar soğuk seyrini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Yozgat’ta kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

METEROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Yozgat’ta kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...
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