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Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Yozgat'ta kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
22:10
Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Yozgat'ta kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Ülke genelinde devam eden soğuk hava ve yoğun kar yağışı, eğitimde aksamalara yol açmaya devam ediyor. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle Yozgat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Yozgat'ta 20 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi?