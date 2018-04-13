Yücelerdeki misafir Hz. Muhammed (s.a.v.)

Bu gece Miraç Kandili. Miraç yükseğe, yücelere çıkış anlamına geliyor. Miraç gecesinde şu oldu: Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke'de iken gecenin bir saatinde yanına gelen Cebrail ve iki melek ona bir binek getirdi ve onu bineğe bindirip Kudüs'e getirdi. Kudüs'te peygamberlerin ruhaniyeti ile görüştü, onlara imamlık yaptı. Sonra da manevi derecelere yükseltildi. Orada Yüce Rabbimizin göstermek istediği olağanüstü hadiselere muhatap oldu. Yaratılmış olan cennet ve cehennemde ileride olacak olan bazı sahneler -vukuundan, önce- ona gösterildi.

