Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yunanistan şimdi de kokorece göz dikti! Ustalardan cevap gecikmedi: Kokoreç bizim… Kimselere vermeyiz!
Giriş Tarihi: 08.06.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 16:46

Yunanistan şimdi de kokorece göz dikti! Ustalardan cevap gecikmedi: Kokoreç bizim… Kimselere vermeyiz!

Dünyaca ünlü bir yemek firması, ülkelerin sakatat yemeklerini değerlendirdi. Kokoreci Yunan yemeği olarak gösterdi. Bunun üzerine tepki gecikmedi. Kokoreç ustalarından jet cevap geldi: Yunanlılar önce yumurta kırmayı öğrensin. Kokoreç bizim… Kimselere vermeyiz!

İHA
Yunanistan şimdi de kokorece göz dikti! Ustalardan cevap gecikmedi: Kokoreç bizim… Kimselere vermeyiz!

Yunanistan, Türk yemeklerine göz dikti. Yoğurt, cacık, baklava hatta sarmayı bile kendi geleneksel yemeğiymiş gibi gösterdi. Bu kez de kokoreci listeye ekledi.

Yunanistan şimdi de kokorece göz dikti! Ustalardan cevap gecikmedi: Kokoreç bizim… Kimselere vermeyiz!

YUNAN YEMEĞİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Dünyaca ünlü bir yemek eleştiri firması, ülkelerin sakatat yemeklerini değerlendirdi. Yunanistan'ı 'kokoretsi' ile birinci ilan etti. Ancak o yemek, Türkler'in en çok tükettiği sokak lezzetlerinden kokoreçti...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan şimdi de kokorece göz dikti! Ustalardan cevap gecikmedi: Kokoreç bizim… Kimselere vermeyiz!

TEPKİ GECİKMEDİ

Yunanistan medyasında bunun 'Geleneksel Yunan lezzeti dünyada birinci oldu' başlıklı haberle verilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Ustalardan da tepki gecikmedi.

Yunanistan şimdi de kokorece göz dikti! Ustalardan cevap gecikmedi: Kokoreç bizim… Kimselere vermeyiz!

ÖNCE YUMURTA KIRSINLAR!

Haberi değerlendiren kokoreç ustası Neşat Dursun, "Yunanlılar önce iki yumurtayı kırmayı öğrensinler, ondan sonra kokoreçi yapmayı öğrensinler. Yüzmeyi çok iyi bilirler. Kokoreç hakkında boş yere bizim demesinler, çünkü kokoreç bizim.

Yunanistan şimdi de kokorece göz dikti! Ustalardan cevap gecikmedi: Kokoreç bizim… Kimselere vermeyiz!

LEZZET TÜRKİYE'DE...

Her şeye sahip çıkıyorlar, önce gelsinler burayı görsünler. Lezzet Türkiye'de" dedi.

SON DAKİKA