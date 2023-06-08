Haberler
Yaşam
Yunanistan şimdi de kokorece göz dikti! Ustalardan cevap gecikmedi: Kokoreç bizim… Kimselere vermeyiz!
Giriş Tarihi: 08.06.2023 16:35
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
16:46
Yunanistan şimdi de kokorece göz dikti! Ustalardan cevap gecikmedi: Kokoreç bizim… Kimselere vermeyiz!
Dünyaca ünlü bir yemek firması, ülkelerin sakatat yemeklerini değerlendirdi. Kokoreci Yunan yemeği olarak gösterdi. Bunun üzerine tepki gecikmedi. Kokoreç ustalarından jet cevap geldi: Yunanlılar önce yumurta kırmayı öğrensin. Kokoreç bizim… Kimselere vermeyiz!