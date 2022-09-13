Yunanistan tarafından taciz ateşine tutulmuştu! Saldırının izleri böyle görüntülendi: Bizimkilerin gelmesi yakın, bunlar şimdi...

Yunanistan Sahil Güvenlik botu tarafından Bozcaada açıklarında, uluslararası sularda taciz ateşi açılan Komorlar Bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi, İstanbul'a geldi. Saldırının izleri net bir şekilde görüntülenirken, gemi personeli Cengiz Oruç saldırıyı anlattı. Yunan Sahil Güvenlik Güçlerinin silah zoruyla ve fiziki müdahale ile gemiyi durdurmaya çalıştıklarını belirten Oruç, "Ateş ettiler, gemiye halat attılar. Bizim sahil güvenliklerin geldiklerini haber aldılar, uzaklaştılar" ifadelerini kullandı.