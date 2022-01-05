Sosyal medyada gündeme gelen Yunus Gezer isimli bir üniversite öğrencisi yayınladığı intihar mektubu sonrası hayatına son verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı mektup kısa sürede Twitter'da birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken "Yunus Gezer kimdir?" sorusu yanıt aramaya başladı. 25 yaşındaki gencin bir süredir yine sosyal medya hesabından intiharla ilgili paylaşımları beğendiği dikkat çekerken acı olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki, İntihar eden üniversite öğrencisi Yunus Gezer kimdir? İşte detaylar…