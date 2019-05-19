Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu

ZORLUKLARI AKLIMIZDA TUTMALIYIZ

Atatürk'ü anlamanın, düşüncelerini ve fikirlerini anlamak olduğunu ifade eden Evsen, "Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ortaya çıkan zorlukları daima aklımızda tutarak, 19 Mayısları Atatürk'ün armağan ettiği şekilde kutlamalıyız." diye konuştu.

Kendilerini dalış konusunda geliştirmeyi ve pratik yapmayı amaçladıkları 10 günlük eğitim kampının bitiş tarihinin 19 Mayıs gibi özel bir güne denk gelmesi üzerine bu dalış etkinliğini gerçekleştirdiklerini anlatan Evsen, "Amacımız, Atatürk'ün, Türk gençliğine emanet ettiği bu özel günde, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve özlemle anmak." diyerek sözlerini tamamladı.