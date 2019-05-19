Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yurdun dört bir yanında coşkusu

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 'nin dört bir yanında aynı heyecan ve coşkuyla kutlanıyor. Bu kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Kimi vatandaşlar denizin dibinden kimileri havada kimileri karın üzerinde bu coşkuyu yaşıyor. İşte Türkiye'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı manzaraları.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 19.05.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 13:59
Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu

Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bu çerçevede İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı istiklal mücadelesinin 100. yılı dolayısıyla dalış yaparak, su altında Türk bayrağı açtı.

Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu

DENİZE AÇILDILAR

Sualtı Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri, dalış eğitim kampı için "R/V İSTE-1 Araştırma Gemisi" ile Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Kamışlı Koyu'ndan denize açıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu

Burada dalış yapan üniversiteliler, Gençlik ve Spor Bayramı'nı denizin altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu

2 HAFTADIR DEVAM EDİYOR

İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Menderes Şereflişan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizde dalışla ilgili uygulamalarının 2 haftadır devam ettiğini söyledi.

Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu

Dalış programının son günü 'a denk geldiği için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Şereflişan, "Bugün, burada bulunmamızın anlamı diğer günlere göre daha farklı. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yeni Cumhuriyeti'nin istiklal ve istikbali için verdiği bağımsızlık mücadelesinin ilk ateşini yaktığı günün üzerinden 100 yıl geçti. Bugünün anısına, bugünün ayrıcalığını, günün anlam ve önemini, gençliğe anlatabilmek için üniversite olarak elimizden gelen farklılığı ortaya koymak istedik. Bu amaçla öğrencilerimizle dalış heyecanı içinde bir program hazırladık." dedi.

Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu

DENİZLERE REHBER OLAN CİHANA HAKİM OLUR

Sualtı Teknolojisi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sinan Evsen de "Denizlere hakim olan cihana hakim olur." sözünü hatırlatarak, Türk gençliğinin bu söz üzerinden kendisini geliştirmesi ve bu sözü kendine rehber edinmesi gerektiğini dile getirdi.

Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu

ZORLUKLARI AKLIMIZDA TUTMALIYIZ

Atatürk'ü anlamanın, düşüncelerini ve fikirlerini anlamak olduğunu ifade eden Evsen, "Dolayısıyla Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ortaya çıkan zorlukları daima aklımızda tutarak, 19 Mayısları Atatürk'ün armağan ettiği şekilde kutlamalıyız." diye konuştu.

Kendilerini dalış konusunda geliştirmeyi ve pratik yapmayı amaçladıkları 10 günlük eğitim kampının bitiş tarihinin gibi özel bir güne denk gelmesi üzerine bu dalış etkinliğini gerçekleştirdiklerini anlatan Evsen, "Amacımız, Atatürk'ün, Türk gençliğine emanet ettiği bu özel günde, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve özlemle anmak." diyerek sözlerini tamamladı.

BİZE ULAŞIN