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Haberler Yaşam Yürek Çıkmazı 18. Bölüm izle TRT 1 ekranında! Halil, Zeynep’e babasının kim olduğunu söyleyecek mi?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 23:57 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 23:57

Yürek Çıkmazı 18. Bölüm izle TRT 1 ekranında! Halil, Zeynep’e babasının kim olduğunu söyleyecek mi?

TRT 1 Yürek Çıkmazı 18. Bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı yapımda heyecan artıyor. Bu haftaki yeni bölümde Babası gibi sevdiği kadının evinden haksızca gönderilen Yılmaz'a yapılanlar Zeynep'in evi terk etmesine neden olur. Zeynep kendi gerçeğine doğru yürümektedir. Yürek Çıkmazı son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleriyle yayında. Dizinin takipçileri 4 Nisan tarihli bölüm için ekran başında. İşte, Yürek Çıkmazı 18. Bölüm izle TRT 1 ekranı…

Yürek Çıkmazı 18. Bölüm izle TRT 1 ekranında! Halil, Zeynep’e babasının kim olduğunu söyleyecek mi?

Yürek Çıkmazı 18. bölüm tek parça, full HD izle linki bu hafta da gündemde. Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapım sırlarla dolu bir aile hikayesine odaklanıyor. Yeni bölümde Ali Fuat, Zeynep'i Halil'e emanet ediyor. Böylece sırrı açıklamak da Halil'e kalır. Yürek Çıkmazı son bölüm izle TRT 1 dizi ekranında araştırılmaya başladı. İşte, Yürek Çıkmazı 18. bölüm izle ekranı...

Yürek Çıkmazı 18. Bölüm izle TRT 1 ekranında! Halil, Zeynep’e babasının kim olduğunu söyleyecek mi?

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM YAYINDA!

4 Nisan 2023 tarihli yeni bölüm TRT 1 dizi izle ekranlarında:

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Yürek Çıkmazı 18. Bölüm izle TRT 1 ekranında! Halil, Zeynep’e babasının kim olduğunu söyleyecek mi?

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Bir kahve içimi sohbet için gittiği Kader'in evinden neredeyse kovularak ayrılan Yılmaz, kendine göre büyük bir haksızlığa uğramıştır. Aklandığı halde, kendini Kader'e anlatmaya başaramamıştır. Önce hırs yapsa da, gün geçtikçe Kader'in yokluğu canını daha çok acıtmaya başlar. Evdekileri Yılmaz'ın baskısından kurtarmak isteyen Seray, yeniden barışabilmeleri için dedesine bir yol gösterir. Yılmaz onu dinleyerek Kader'in kapısını tekrar çalarak, ondan kendisini tanıtmak için bir şans daha ister.

Yürek Çıkmazı 18. Bölüm izle TRT 1 ekranında! Halil, Zeynep’e babasının kim olduğunu söyleyecek mi?

Halil de tıpkı babası gibi sevdiği kadının evinden tatsız bir şekilde ayrılır. Zeynep sevdiği adamın haksızlığa uğramasını hazmedemez ve evi terk eder. O geceyi bürosunda çalışarak geçirir. Salkım bebeğin izini bulmasına az kalmıştır. Caner araştırmasına destek verirken, Zeynep bilmeden adım adım kendi gerçeğine doğru yol alır.

Yürek Çıkmazı 18. Bölüm izle TRT 1 ekranında! Halil, Zeynep’e babasının kim olduğunu söyleyecek mi?

Öte yandan Halil güne Ali Fuat'ın mesajıyla uyanır. Bir süre için oralarda olmayacağını söyleyen Ali Fuat, Zeynep'i Halil'e emanet eder. Halil bu zamansız gidişe bir anlam veremezken, üzücü bir haberle sarsılır. Gece tekneyle denize açılan Ali Fuat kayıptır. Hem bu haberi vermek ve hem de Zeynep'e Ali Fuat'ın kızı olduğu gerçeğini açıklamak Halil'e kalmıştır.

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