Yürek Çıkmazı 18. Bölüm izle TRT 1 ekranında! Halil, Zeynep’e babasının kim olduğunu söyleyecek mi?

TRT 1 Yürek Çıkmazı 18. Bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı yapımda heyecan artıyor. Bu haftaki yeni bölümde Babası gibi sevdiği kadının evinden haksızca gönderilen Yılmaz'a yapılanlar Zeynep'in evi terk etmesine neden olur. Zeynep kendi gerçeğine doğru yürümektedir. Yürek Çıkmazı son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleriyle yayında. Dizinin takipçileri 4 Nisan tarihli bölüm için ekran başında. İşte, Yürek Çıkmazı 18. Bölüm izle TRT 1 ekranı…