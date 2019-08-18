Yürek yakan anlar... Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu
Yürek yakan anlar... Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğun anneleri Sıdıka Beden ve Elif Çoban (50) ile akrabaları Nimet Yıldırım (34), suya atladı. Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden boğuldu, sudan çıkarılan çocuklardan Elif Naz Çoban (13) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Giriş Tarihi: 18.08.2019
16:49
Güncelleme Tarihi: 18.08.2019
16:51