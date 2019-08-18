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  • Yürek yakan anlar... Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu

Yürek yakan anlar... 'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu

'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğun anneleri Sıdıka Beden ve (50) ile akrabaları (34), suya atladı. Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden boğuldu, sudan çıkarılan çocuklardan Elif Naz Çoban (13) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 16:51
Yürek yakan anlar... Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arıkök Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden iki ailenin çocukları Büşra Beden (17) ve Elif Naz Çoban, serinlemek için göle girdi.

Yürek yakan anlar... Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu

Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören anneleri ve Sıdıka Beden ile akrabaları , suya atladı. 3 kadın çocukları kıyıya çıkarmak isterken, kendileri de akıntıya kapıldı.

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Yürek yakan anlar... Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu

ve Sıdıka Beden ise göldeki akıntıda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi.

Yürek yakan anlar... Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Sıdıka Beden ve 'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yürek yakan anlar... Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu

Sudan baygın halde çıkarılan , kızı Elif Naz Çoban ve Büşra Beden ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yürek yakan anlar... Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu

Acil serviste tedaviye alınan çocuklardan Elif Naz Çoban, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Büşra Beden ile 'ın tedavileri sürüyor.

Yürek yakan anlar... Şanlıurfa'da baraj gülünde facia; 2 kadın ile 1 çocuk boğuldu

, Sıdıka Beden ve Elif Naz Çoban'ın cansız bedenleri ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Acı haberle, ailelerin yakınları gözyaşına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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