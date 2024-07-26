Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu 2024? Harçtan muaf olanlar açıklandı!

Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu sorusunun ardından kimlerin harç pulu alıp almayacağı da belli oldu. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş; vergi reformu, yurt dışı çıkış harç pulu ve deprem bölgesindeki mücbir sebeplerin tarihine ilişkin açıklama yaptı. Yurt Dışı Çıkış Harcı ödemeyecek istisna durumda olanlar da açıklandı!