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Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu 2024? Harçtan muaf olanlar açıklandı!
Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
11:51
Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu 2024? Harçtan muaf olanlar açıklandı!
Daha önce 150 TL olarak ödenen Yurt Dışı Çıkış Harcı 2024 yılında değişti. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni ücretten hangi istisna durumda olanların muaf olduğunu da açıkladı. Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu ödemeyecek olanlar gündemde. Peki; Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu, kaç TL, kimler ödeyecek?