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Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:51

Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu 2024? Harçtan muaf olanlar açıklandı!

Daha önce 150 TL olarak ödenen Yurt Dışı Çıkış Harcı 2024 yılında değişti. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni ücretten hangi istisna durumda olanların muaf olduğunu da açıkladı. Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu ödemeyecek olanlar gündemde. Peki; Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu, kaç TL, kimler ödeyecek?

Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu 2024? Harçtan muaf olanlar açıklandı!

Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu sorusunun ardından kimlerin harç pulu alıp almayacağı da belli oldu. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş; vergi reformu, yurt dışı çıkış harç pulu ve deprem bölgesindeki mücbir sebeplerin tarihine ilişkin açıklama yaptı. Yurt Dışı Çıkış Harcı ödemeyecek istisna durumda olanlar da açıklandı!

Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu 2024? Harçtan muaf olanlar açıklandı!

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

Yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacağını ifade etmişti.

Konuyla ilgili TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi.

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Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu 2024? Harçtan muaf olanlar açıklandı!

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINI KİMLER ÖDEMEYECEK?

Komisyon Başkanı Muş, yurt dışı çıkış harcından istisna olan kesimleri açıkladı.

Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yönelik yurt dışı çıkış harçları konusunda bir esneklik sağlanıp sağlanmayacağı konusundaki soruya da Muş, şöyle yanıt verdi:

"Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, 'pasavan' diye adlandırılan, sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşların sınır ülkeye pasaportsuz gidebilmesini sağlayan belge ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,

Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu 2024? Harçtan muaf olanlar açıklandı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmıyor, bunlar istisna kapsamında."

Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar oldu 2024? Harçtan muaf olanlar açıklandı!

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurt dışına çıkış yapan yolculardan çıkış başına harç bedeli alınmaktadır. Yurt dışı çıkış harcı havalimanlarında yer alan otomat ve veznelere, gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine ödenebilmektedir.

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