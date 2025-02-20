Haberler
Yaşam
YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: KYK Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
08:56
KYK Yurt-Time Spor projesinin 2. Dönem sonuçları için geri sayım başladı! Yurtlarda barınan öğrencilerin ek gelir elde etmesi, spor alışkanlığı kazanması, yurt yaşamına katkı sağlaması ve kamu hizmetlerini daha yakından tanıması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında başvurular, 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, KYK Yurt-Time 2. Dönem sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Peki, Yurt-Time sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçlarına nasıl ulaşılır? İşte detaylar…