YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: KYK Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KYK YURT TİME PROJESİ NEDİR?

Yurt Time Spor Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda konaklayan öğrencilerin hem harçlıklarını çıkarmalarına hem de iş hayatına ilk adımı güvenli bir ortamda atmalarına olanak tanıyan bir girişimdir.

Bugüne kadar projeye katılan 27 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırmalarda, gençlerin bu süreçte düzenli spor alışkanlığı kazandıkları, kamuda çalışma deneyimi edindikleri, sosyal çevrelerini genişlettikleri ve sorumluluk bilinci kazandıkları görülmüştür. Ayrıca, bütçelerini yönetme konusunda da önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten öğrenciler, projeden yüksek memnuniyet duyduklarını ifade etmektedir.