Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: KYK Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:56

YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: KYK Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KYK Yurt-Time Spor projesinin 2. Dönem sonuçları için geri sayım başladı! Yurtlarda barınan öğrencilerin ek gelir elde etmesi, spor alışkanlığı kazanması, yurt yaşamına katkı sağlaması ve kamu hizmetlerini daha yakından tanıması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında başvurular, 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, KYK Yurt-Time 2. Dönem sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Peki, Yurt-Time sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçlarına nasıl ulaşılır? İşte detaylar…

YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: KYK Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KYK yurtlarında kalan öğrenciler için her yıl düzenlenen Yurt Time Spor Projesi, gençlerin hem yurttaki işleyişe katkıda bulunmasını hem de sporla iç içe olmasını amaçlıyor. 2024 yılı başvuruları 14 Şubat itibarıyla sona erdi. Şimdi ise öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Yurt Time Spor Projesi sonuçları ne zaman açıklanacak ve başvuru sonuçlarına nasıl ulaşılacak? İşte detaylar haberin devamında...

YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: KYK Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KYKY YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yurt Time 2. Dönem başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl ise başvuru süreci 10-14 Şubat tarihlerinde tamamlandı. Sonuçlar, değerlendirme sürecinin bitiminden sonra ilan edilecek. Güncel duyurular için GSB'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları takip edilebilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: KYK Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YURT TİME 2. DÖNEM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANABİLİR?

Yurt Time başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlara erişmek için https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu adresi üzerinden kontrol sağlayabilirsiniz. Açıklama yapıldığında duyurular üzerinden kamuoyu bilgilendirmesi yapılacaktır.

YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: KYK Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KYK YURT TİME PROJESİ NEDİR?

Yurt Time Spor Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda konaklayan öğrencilerin hem harçlıklarını çıkarmalarına hem de iş hayatına ilk adımı güvenli bir ortamda atmalarına olanak tanıyan bir girişimdir.

Bugüne kadar projeye katılan 27 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırmalarda, gençlerin bu süreçte düzenli spor alışkanlığı kazandıkları, kamuda çalışma deneyimi edindikleri, sosyal çevrelerini genişlettikleri ve sorumluluk bilinci kazandıkları görülmüştür. Ayrıca, bütçelerini yönetme konusunda da önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten öğrenciler, projeden yüksek memnuniyet duyduklarını ifade etmektedir.

YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: KYK Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projeye, GSB yurtlarında resmi kaydı bulunan ve en az birinci sınıfın ikinci döneminde olan öğrenciler başvurabilir. Katılımcılar, yurt işleyişine destek vermek amacıyla idare asistanlığı, çamaşırhane, kütüphane ve yemekhane sorumluluğu gibi ağır fiziksel güç gerektirmeyen görevlerde yer alırlar.

Haftada en fazla 40 saat çalışarak yurt ortamında deneyim kazanan öğrenciler, aynı zamanda kamuda staj niteliğinde görev yapma fırsatı yakalar. Proje kapsamında, her görev günü beş dakikalık spor egzersiziyle başlayarak gençlerin sporu günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmesi teşvik edilir.

SON DAKİKA