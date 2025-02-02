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Yurtdışına çıkmak isteyen dikkat: Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! 2025'te vizesiz gidebileceğiniz ülkeler belli oldu
Giriş Tarihi: 02.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
16:28
Yurtdışına çıkmak isteyen dikkat: Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! 2025'te vizesiz gidebileceğiniz ülkeler belli oldu
Türk vatandaşlarının pasaport veya kimlikle girebileceği vizesiz ülkeler listesi güncellendi. Özellikle kış tatili yapmak isteyenler vizesiz seyahat edebilecekleri ülkelerin listelerini görmek istiyor. Bu listede pasaportu olmayanlar için sadece kimlik kartıyla bile seyahat edilebilecek ülkeler de yer alıyor. İşte 2025'te vizesiz gidebileceğiniz