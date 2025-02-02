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Haberler Yaşam Yurtdışına çıkmak isteyen dikkat: Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! 2025'te vizesiz gidebileceğiniz ülkeler belli oldu
Giriş Tarihi: 02.02.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:28

Yurtdışına çıkmak isteyen dikkat: Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! 2025'te vizesiz gidebileceğiniz ülkeler belli oldu

Türk vatandaşlarının pasaport veya kimlikle girebileceği vizesiz ülkeler listesi güncellendi. Özellikle kış tatili yapmak isteyenler vizesiz seyahat edebilecekleri ülkelerin listelerini görmek istiyor. Bu listede pasaportu olmayanlar için sadece kimlik kartıyla bile seyahat edilebilecek ülkeler de yer alıyor. İşte 2025'te vizesiz gidebileceğiniz

Yurtdışına çıkmak isteyen dikkat: Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! 2025’te vizesiz gidebileceğiniz ülkeler belli oldu

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler listesi belli oldu. Kısa süreli bir tatil planında vize ile uğraşmak istemeyen vatandaşlar pasaport veya kimlikle girilebilecek ülkeler listesini araştırıyor. Peki, Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangisi? İşte, keşfetmeyi bekleyen yeni rotalar...

Yurtdışına çıkmak isteyen dikkat: Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! 2025’te vizesiz gidebileceğiniz ülkeler belli oldu

LİSTE GÜNCELLENDİ!

2025 yılında vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler tatilciler için birbirinden güzel alternatifler seçenekleriyle açıklandı. Pasaportunuzla kolayca keşfe çıkabileceğiniz bu rotalar, tatilinizi unutulmaz bir deneyime dönüştürecek.

İşte, 2025 yılında vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi;

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Yurtdışına çıkmak isteyen dikkat: Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! 2025’te vizesiz gidebileceğiniz ülkeler belli oldu

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

Yurtdışına çıkmak isteyen dikkat: Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! 2025’te vizesiz gidebileceğiniz ülkeler belli oldu

GÜRCİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Yurtdışına çıkmak isteyen dikkat: Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! 2025’te vizesiz gidebileceğiniz ülkeler belli oldu

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

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