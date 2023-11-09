Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yusufeli'nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu! Yemeği beğenmeyip hesabı ödememişti!
Giriş Tarihi: 09.11.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 11:09

Yusufeli'nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu! Yemeği beğenmeyip hesabı ödememişti!

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, yediği döneri beğenmedi. Hesabı ödemeden restoranı terk etti. Tepkiler sonrası kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Hacı Kerim Meral ise kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. O anlardan şöyle bahsetti

Yusufeli’nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu! Yemeği beğenmeyip hesabı ödememişti!

Artvin'in döneriyle ünlü ilçesi Yusufeli'nde çok konuşulan bir olay gerçekleşti. İddialara göre: Yusufeli'nin kaymakamı Hacı Kerim Meral, iki yakınıyla bir dönercide yemek yedi. Ancak etin lezzetini beğenmediği için hesabı ödemedi. O anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Yusufeli’nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu! Yemeği beğenmeyip hesabı ödememişti!

KAYMAKAM KONUŞTU: KUMPAS KURMUŞLAR
Görüntüler internette yayılınca, kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olay sonrası açıklama yapan kaymakam şunları söyledi: "Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim. 29 Ekim'de bayrak da vermiştik. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yusufeli’nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu! Yemeği beğenmeyip hesabı ödememişti!

"BU BİRAZ SERT OLMUŞ"
Gülerek konuşuyorum videoda farkındaysanız. Lokanta sahibine 'etiniz çok lezzetli ancak geçen gün daha güzeldi, bu biraz sert olmuş' dedim. Arkadaşlar hesabı ödeyeceklerdi. O da Kaymakam Bey canınız sağ olsun dedi.

Yusufeli’nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu! Yemeği beğenmeyip hesabı ödememişti!

HAKKIMDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
'Onlardan hesabı alma' dedim. Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı. Haberlerden sonra lokanta sahibiyle konuştum. Kaymakam Bey ben sizin samimiyetinize inanıyorum, yanlış anlamışım dedi. Hakkımda soruşturma başlatıldı. Müfettişler bugün gelecekler."

Yusufeli’nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu! Yemeği beğenmeyip hesabı ödememişti!

"ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM"
Mekan sahibi Ferhat Kodat ise Kaymakam Meral'in olayın ardından kendisinden özür dilediğini ifade etti. "Eşim ve 35-40 müşterimin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum" diyen işletme sahibi sözlerine şöyle devam etti:

SON DAKİKA