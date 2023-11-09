Yusufeli’nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu! Yemeği beğenmeyip hesabı ödememişti!

Artvin'in döneriyle ünlü ilçesi Yusufeli'nde çok konuşulan bir olay gerçekleşti. İddialara göre: Yusufeli'nin kaymakamı Hacı Kerim Meral, iki yakınıyla bir dönercide yemek yedi. Ancak etin lezzetini beğenmediği için hesabı ödemedi. O anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.