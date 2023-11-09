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Yusufeli'nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu! Yemeği beğenmeyip hesabı ödememişti!
Giriş Tarihi: 09.11.2023 11:01
Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
11:09
Yusufeli'nin kaymakamı Hacı Kerim Meral konuştu! Yemeği beğenmeyip hesabı ödememişti!
Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, yediği döneri beğenmedi. Hesabı ödemeden restoranı terk etti. Tepkiler sonrası kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Hacı Kerim Meral ise kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. O anlardan şöyle bahsetti