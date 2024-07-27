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Haberler Yaşam Yüz gerdirme isteği kabusu oldu: Gözünün içinde et çıktı, yüzünde kalıcı hasar kaldı
Giriş Tarihi: 27.07.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 06:48

Yüz gerdirme isteği kabusu oldu: Gözünün içinde et çıktı, yüzünde kalıcı hasar kaldı

İstanbul'da yüzündeki kırışıklıkların giderilmesi için bıçak altına yatan kadın hasta adeta kabusu yaşadı. Estetik Cerrah Op. Dr. Nurettin Uzer'e ameliyat olan mağdur kadın tedavi sonrası ağır enfeksiyon geçirip gözünün içinde et çıktığı ve üzerine yüzünde şekil bozuklukları meydana gelince başka doktorlara danışmaya karar verdi. Doktorlar yüzünde yaşanan tahribatı düzeltemeyeceğini ifade edince Hülya K., savcılığa giderek Nurettin Uzer hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK
Yüz gerdirme isteği kabusu oldu: Gözünün içinde et çıktı, yüzünde kalıcı hasar kaldı

İstanbul'da yüzündeki kırışıklıkların giderilmesi için bıçak altına yatan kadın hasta adeta kabusu yaşadı. 54 yaşındaki Hülya K., yaptığı araştırmalar sonrası Özel Maslak Hastanesinde çalışan Nurettin Uzer isimli doktorla görüşmeye başladı. Yapılan ikili görüşmeler sonrası Hülya K., yüzüne uygulanacak gerdirme operasyonunu 85 bin lira karşılığında Nurettin Uzer'e yaptırmaya karar verdi. 3 Nisan 2024 tarihinde operasyon geçiren Hülya K., kendisine reçete edilen ilaçları kullanması için evine gönderildi.

Yüz gerdirme isteği kabusu oldu: Gözünün içinde et çıktı, yüzünde kalıcı hasar kaldı

AMELİYAT SONRASI AĞIR ENFEKSİYON GEÇİRDİ

Doktorla yapılan görüşmelerde iddiaya göre Hülya K.'nin en fazla bir hafta içerisinde tamamen düzeleceği taahhüt edildi. Ancak ilerleyen günlerde kadın hasta ağır enfeksiyon geçirmeye başladı. Bu süreçte gözünün içerisinden akıntılar gelmeye başlayınca doktoru ile tekrar irtibata geçerek enfeksiyonun sebeplerini öğrenmeye çalıştı. Doktor hastasına ilaçlarını kullanmaya devam etmesini enfeksiyonun geçeceğini belirtti.

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Yüz gerdirme isteği kabusu oldu: Gözünün içinde et çıktı, yüzünde kalıcı hasar kaldı

GÖZÜNÜN İÇİNDE ET ÇIKTI, YÜZÜNDE KALICI HASAR KALDI

Yaşanan aksaklıklar sonrası farklı doktorlara giden Hülya K., ameliyatın başarısız olduğunu durumun düzeltilmesi için çoğu doktorun yaklaşmadığını, tedavi edeceğini söyleyen doktorların ise 350 bin lira istediğini öğrendi. Bir süre sonra gözünün içerisinde et çıktığını fark eden Hülya K., bu kez Özel Maslak Hastanesi yetkilileriyle görüşerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yüzünde kalıcı hasar kaldığını, konuşmakta zorluk çektiğini ve insan içerisine çıkamadığını belirten hasta doktor ve hastane yetkililerinden şikayetçi olacağını beyan etti.

Yüz gerdirme isteği kabusu oldu: Gözünün içinde et çıktı, yüzünde kalıcı hasar kaldı

HASTANE DOKTORU İŞTEN ÇIKARDI

Hastane yetkilileri ise Hülya K.'ya söz konusu doktor hakkında benzer bir çok şikayet aldıklarını bu nedenle görevine son verdiklerini ifade etti. Yaşadığı mağduriyet sonrası Avukatları Ejder Görel ve Mehlika Çelik aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Hülya K., hayatını adeta kabusa çevirerek sokağa çıkamayacak hale getiren Nurettin Uzer'in cezalandırılmasını talep etti.

Yüz gerdirme isteği kabusu oldu: Gözünün içinde et çıktı, yüzünde kalıcı hasar kaldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avukatlar Ejder Görel ve Mehlika Çelik savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde Doktor Nurettin Uzer'in mesleki gerekliliklerini yerine getirmeyerek müvekkilinin yüzünde kalıcı hasarlara neden olduğunu yapılan araştırmalarda aynı alanda uzman birçok doktorun yüzünde kalıcı hasar meydana geldiğini öğrendiklerini anlattı. Savcılığın Adli Tıp Kurumundan istenecek rapor ile durumu belgeleyebileceği belirtilen dilekçe sonrası Nurettin Uzer hakkında soruşturma başlatıldı.

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