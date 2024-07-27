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Yüz gerdirme isteği kabusu oldu: Gözünün içinde et çıktı, yüzünde kalıcı hasar kaldı
Giriş Tarihi: 27.07.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
06:48
Yüz gerdirme isteği kabusu oldu: Gözünün içinde et çıktı, yüzünde kalıcı hasar kaldı
İstanbul'da yüzündeki kırışıklıkların giderilmesi için bıçak altına yatan kadın hasta adeta kabusu yaşadı. Estetik Cerrah Op. Dr. Nurettin Uzer'e ameliyat olan mağdur kadın tedavi sonrası ağır enfeksiyon geçirip gözünün içinde et çıktığı ve üzerine yüzünde şekil bozuklukları meydana gelince başka doktorlara danışmaya karar verdi. Doktorlar yüzünde yaşanan tahribatı düzeltemeyeceğini ifade edince Hülya K., savcılığa giderek Nurettin Uzer hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı.