Yüz gerdirme isteği kabusu oldu: Gözünün içinde et çıktı, yüzünde kalıcı hasar kaldı

GÖZÜNÜN İÇİNDE ET ÇIKTI, YÜZÜNDE KALICI HASAR KALDI

Yaşanan aksaklıklar sonrası farklı doktorlara giden Hülya K., ameliyatın başarısız olduğunu durumun düzeltilmesi için çoğu doktorun yaklaşmadığını, tedavi edeceğini söyleyen doktorların ise 350 bin lira istediğini öğrendi. Bir süre sonra gözünün içerisinde et çıktığını fark eden Hülya K., bu kez Özel Maslak Hastanesi yetkilileriyle görüşerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yüzünde kalıcı hasar kaldığını, konuşmakta zorluk çektiğini ve insan içerisine çıkamadığını belirten hasta doktor ve hastane yetkililerinden şikayetçi olacağını beyan etti.