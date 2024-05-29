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Yüzde 25 sınırı kalkacak mı, ne zaman kalkacak? Haziran ayı kira artış oranı 2024 ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
15:15
Yüzde 25 sınırı kalkacak mı, ne zaman kalkacak? Haziran ayı kira artış oranı 2024 ne zaman belli olacak?
Haziran ayına günler kala haziran ayı kira artış oranı araştırılmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak enflasyon oranı sonrası Haziran 2024 kira zammı açıklanacak. Yeni kira zammı belli olurken yüzde 25 kira artış sınırının biteceği tarih merak konusu oldu. Konut kiralarında uygulanan yüzde 25 kira artış sınırı için son süre Temmuz 2024 olarak belirlenmişti. Peki, Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Haziran ayı kira zammı 2024 açıklandı mı?