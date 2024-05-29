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Haberler Yaşam Yüzde 25 sınırı kalkacak mı, ne zaman kalkacak? Haziran ayı kira artış oranı 2024 ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:15

Yüzde 25 sınırı kalkacak mı, ne zaman kalkacak? Haziran ayı kira artış oranı 2024 ne zaman belli olacak?

Haziran ayına günler kala haziran ayı kira artış oranı araştırılmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak enflasyon oranı sonrası Haziran 2024 kira zammı açıklanacak. Yeni kira zammı belli olurken yüzde 25 kira artış sınırının biteceği tarih merak konusu oldu. Konut kiralarında uygulanan yüzde 25 kira artış sınırı için son süre Temmuz 2024 olarak belirlenmişti. Peki, Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Haziran ayı kira zammı 2024 açıklandı mı?

Yüzde 25 sınırı kalkacak mı, ne zaman kalkacak? Haziran ayı kira artış oranı 2024 ne zaman belli olacak?

Haziran ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını paylaşmasıyla yeni kira zammı belli olacak. Yüzde 25 kira sınırlanmasının ne zaman biteceğine dair soruların cevabı için gözler Bakan Şimşek'e çevrildi. Peki, yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman bitecek?

Yüzde 25 sınırı kalkacak mı, ne zaman kalkacak? Haziran ayı kira artış oranı 2024 ne zaman belli olacak?

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRI NE ZAMAN BİTECEK?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Şimşek, kira artış sınırı ile ilgili, "Devam etmesi yönünde bir sebep görmüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bütün alanlarda müdahale edilmemeli. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesi sağlanmalı. Bunun için yatırım, istihdam, üretim… Bizim müdahaleler daha çok şöyle olacak: Bütçe üzerinden harcama yapıyoruz ama bu harcamaları üretken alanlarda yapalım. Gıda arzı bunlardan bir tanesi. Rekabet gücü artınca maliyetler, fiyatlar düşüyor.

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Yüzde 25 sınırı kalkacak mı, ne zaman kalkacak? Haziran ayı kira artış oranı 2024 ne zaman belli olacak?

Biz tabii ki her şeyi piyasaya bırakamayız. Büyüme bir kompozisyondur. Dengeleyeceğiz. Üretimi artıracak politikaları devreye sokacağız. Türkiye'nin döviz ve dış açığı azalıyor. Kaynağa erişimde Türkiye'nin surunu yok. Türkiye'ye ihtiyacımızın ötesinde bir döviz girişi var.

Yüzde 25 sınırı kalkacak mı, ne zaman kalkacak? Haziran ayı kira artış oranı 2024 ne zaman belli olacak?

.1 Nisan'dan bu yana Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler 12 milyar doları satıp TL aldılar. Seçim öncesi çok büyük bir fırsat maliyetine katlandılar. Bizim programımız çalışıyor, sonuç veriyor, Türkiye'ye kaynak girişinin kalitesi artacak." ifadelerine yer verdi.
Kira zammının kaldırıp kaldırılmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Yüzde 25 sınırı kalkacak mı, ne zaman kalkacak? Haziran ayı kira artış oranı 2024 ne zaman belli olacak?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih netleşti.
Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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