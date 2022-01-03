Yüzde hesaplama nasıl yapılır? En basit ve kolay yüzde hesaplama işlemi: Emekli, memur, öğretmen, polis, hemşire maaşı zammı için yüzde hesaplama ekranı

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasına kısa süre kala yüzde hesaplama işlemi merak ediliyor. Yaklaşık 13 milyon emekli, 4 milyondan fazla memurun maaşını etkileyecek olan enflasyon rakamları ile öğretmen, polis, hemşire maaşı da netlik kazanacak. Enflasyon oranının bugün belli olacak olmasıyla merak konusu olan bu işlem yüz sayısı esas alınarak belirlenen tutarın hesaplanmasıdır. Pekiş Yüzde hesaplama nasıl yapılır? Emekli, memur, öğretmen, polis, hemşire maaşı zammı için yüzde hesaplama ekranı