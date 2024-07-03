YÜZDE HESAPLAMA MAAŞ EKRANI || 2024 Temmuz zammı ile ne kadar maaş alırım? En basit yüzde hesaplama robotu ve formülü

YÜZDE NASIL HESAPLANIR?

Yüzde hesaplama belirlemiş sabit bir miktarın bir kısmının ortaya çıkarılması işlemidir. Bu işlemin yapılabilmesi için birtakım formüller kullanılır. Örnek vermek gerekir ise A sayısının %10'u alınacak ise A sayısının ilk olarak 10 ile çarpılması sonra da 100 sayısına bölünmesi işlemi yapılır.