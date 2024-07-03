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Haberler Yaşam YÜZDE HESAPLAMA MAAŞ EKRANI || 2024 Temmuz zammı ile ne kadar maaş alırım? En basit yüzde hesaplama robotu ve formülü
Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 08:30

YÜZDE HESAPLAMA MAAŞ EKRANI || 2024 Temmuz zammı ile ne kadar maaş alırım? En basit yüzde hesaplama robotu ve formülü

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamının ardından yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak memur ve emekli zammı belli oluyor. Yüzde hesaplama robotu maaş hesaplama işlemleri için kullanılmaya başlıyor. Yeni zam oranını maaşına eklemek isteyenler yüzde nasıl hesaplanır, 2024 Temmuz zammı ile ne kadar maaş alırım sorularına yanıt arıyor. İşte, en basit yüzde hesaplama formülü...

YÜZDE HESAPLAMA MAAŞ EKRANI || 2024 Temmuz zammı ile ne kadar maaş alırım? En basit yüzde hesaplama robotu ve formülü

Yüzde hesaplama maaş ekranı araştırılmaya başladı. 2024 Temmuz memur ve emekli zammı sonrası 'ne kadar maaş alacağım' sorusuna yanıt arayan hak sahipleri öncelikle kök maaşlarını kontrol ediyor. Ardından oran maaşlara ekleniyor. Bu noktada yüzde nasıl hesaplanır, en kolay yolu nedir araştırılıyor. İşte, yüzde hesaplama robotu...

YÜZDE HESAPLAMA MAAŞ EKRANI || 2024 Temmuz zammı ile ne kadar maaş alırım? En basit yüzde hesaplama robotu ve formülü

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü (bugün) 10.00 itibarıyla açıklanan haziran enflasyonu 6 aylık oranlarda son veri olacak. 6 aylık rakamlar memur ve emeklinin zam oranını belirleyecek.

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YÜZDE HESAPLAMA MAAŞ EKRANI || 2024 Temmuz zammı ile ne kadar maaş alırım? En basit yüzde hesaplama robotu ve formülü

YÜZDE NASIL HESAPLANIR?

Yüzde hesaplama belirlemiş sabit bir miktarın bir kısmının ortaya çıkarılması işlemidir. Bu işlemin yapılabilmesi için birtakım formüller kullanılır. Örnek vermek gerekir ise A sayısının %10'u alınacak ise A sayısının ilk olarak 10 ile çarpılması sonra da 100 sayısına bölünmesi işlemi yapılır.

YÜZDE HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÜZDE HESAPLAMA MAAŞ EKRANI || 2024 Temmuz zammı ile ne kadar maaş alırım? En basit yüzde hesaplama robotu ve formülü

YÜZDE HESAPLAMA FORMÜLÜ

Yüzde hesaplama konusunda formül son derece basittir. Bu formül belirtilen sabit bir sayının yüzdesi istenilen yüzde miktarı ile çarpılarak 100 sayısına bölünmesidir. Basit olarak yapılabilmesi için kısa formüllerden de yararlanılabilir.

YÜZDE HESAPLAMA MAAŞ EKRANI || 2024 Temmuz zammı ile ne kadar maaş alırım? En basit yüzde hesaplama robotu ve formülü

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir kişi önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak. Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek.

Zamlı emekli maaşı hesaplanırken zam oranı ilk olarak kök maaşa uygulanıyor. Ardından yaklaşık yüzde 4'lük bir ek ödeme ekleniyor.

SSK'dan emekli olanlar;

e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazın ve çıkan ilk bağlantıya tıklayın.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarın. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

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