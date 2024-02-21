Yüzen maymunlardan dövüşen balıklara kadar... İşte 2024’ün en çarpıcı fotoğrafları

Bu görüntü, bir erkek makakın Tayland'ın Phi Phi Adaları sularındaki yüzme becerilerine dair nadir bir bakış açısı sunuyor. Yengeç yiyen maymunların davranışlarını belgeleyen Kuveytli fotoğrafçı Suliman Alatiqi fotoğarafı böyle açıklıyor. 'Makaklar deniz çevresinde yaşamaya çok iyi uyum sağladılar ve ulaşım, çöp toplama, serinleme ve oyun gibi çeşitli nedenlerle suya girerler' diye açıkladı. 'Son derece verimli yüzücülerdir, yarım dakikaya kadar dalabilirler ve kısa mesafeleri çoğu insandan daha hızlı katedebilirler.'