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Yüzen maymunlardan dövüşen balıklara kadar... İşte 2024'ün en çarpıcı fotoğrafları
Giriş Tarihi: 21.02.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
17:06
Yüzen maymunlardan dövüşen balıklara kadar... İşte 2024'ün en çarpıcı fotoğrafları
2024 yılının sualtı fotoğrafları (Underwater Photographer) ile nefes kesen görüntü koleksiyonuyla yeni derinlikleri keşfedin ve kendinizi su yüzeyinin altındaki güzelliğe bırakın. Okyanusların, göllerin, nehirlerin ve hatta yüzme havuzlarının yüzeyinin altında çekilen büyüleyici fotoğraflara platform sağlayan yıllık yarışmanın kazananları açıklandı.