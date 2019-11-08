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  • Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. Dilenci 'Ev borcum var' dedi

Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. 'Ev borcum var' dedi

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere karşı kentin en işlek noktalarında çalışma yaptı. Atatürk Caddesi'nde dilenen 73 yaşındaki Müfit D'nin üzerinden çıkan ve dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen çok miktardaki para, ekipler tarafından güçlükle sayıldı. Geceleri terminalde yattığını söyleyen M.D., ev satın aldığını, borcunu ödeyebilmek için de dilendiğini söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 08.11.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 21:34
Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. Dilenci 'Ev borcum var' dedi

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları rutin bölge kontrolleri sırasında, kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi'nde dün akşam 21.00 sıralarında bir yakaladı.

Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. Dilenci 'Ev borcum var' dedi

Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen Çorum nüfusuna kayıtlı M.D.'nin üzerinde arama yapıldı.

Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

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Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. Dilenci 'Ev borcum var' dedi

M.D.'nin ceplerinde 2 bin 280 lira, 3 dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı.

Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. Dilenci 'Ev borcum var' dedi

Geceleri terminalde yattığını söyleyen M.D., ev satın aldığını, borcunu ödeyebilmek için de dilendiğini söyledi.

Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. Dilenci 'Ev borcum var' dedi

Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılan M.D., otobüs terminale götürülerek, memleketine gönderildi.

Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. Dilenci 'Ev borcum var' dedi

Daha önce Bursa'da zabıta ekiplerinin yaptığı operasyonda 63 yaşındaki Ahmet Y. adlı dilencinin üzerinden tam 16 bin 112 lira çıkmıştı.

Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. Dilenci 'Ev borcum var' dedi
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