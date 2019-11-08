Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. Dilenci 'Ev borcum var' dedi
Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. Dilenci 'Ev borcum var' dedi
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere karşı kentin en işlek noktalarında çalışma yaptı. Atatürk Caddesi'nde dilenen 73 yaşındaki Müfit D'nin üzerinden çıkan ve dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen çok miktardaki para, ekipler tarafından güçlükle sayıldı. Geceleri terminalde yattığını söyleyen M.D., ev satın aldığını, borcunu ödeyebilmek için de dilendiğini söyledi.