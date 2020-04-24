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Zahide Nineyi evde tutamıyorlar! Çocukları kapıyı kilitledi, o bahçe duvarından atladı
Koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Adıyaman'da yaşayan 75 yaşındaki Zahide Karakurt isimli kadın, çocuklarının kapıları kilitlemesine rağmen bahçe duvarından atlayıp dışarı çıkıyor. Hem ailesinin hem komşularının uyarılarına aldırış etmeyen Karakurt, kimseyi dinlemeyip her defasında bir yolunu bularak sokağa çıkıyor.
Giriş Tarihi: 24.04.2020
12:34
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
13:00
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