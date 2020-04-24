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Zahide Nineyi evde tutamıyorlar! Çocukları kapıyı kilitledi, o bahçe duvarından atladı

Koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 'da yaşayan 75 yaşındaki Zahide Karakurt isimli kadın, çocuklarının kapıları kilitlemesine rağmen bahçe duvarından atlayıp dışarı çıkıyor. Hem ailesinin hem komşularının uyarılarına aldırış etmeyen Karakurt, kimseyi dinlemeyip her defasında bir yolunu bularak sokağa çıkıyor.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 13:00
Zahide Nineyi evde tutamıyorlar! Çocukları kapıyı kilitledi, o bahçe duvarından atladı

Ne yaptın Zahide Nine! Evde durmadığı için çocukları kapıları kilitleyince bahçe duvarından atlayarak sokağa çıkan Zahide Karakurt isimli kadının görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi.

Zahide Nineyi evde tutamıyorlar! Çocukları kapıyı kilitledi, o bahçe duvarından atladı

KOMŞULARI DA ŞAŞKINLIK İÇİNDE

Çocuklarının zincir ile kapattığı bahçe kapısını açamayan 75 yaşındaki Zahide Karakurt isimli yaşlı kadın sokağa çıkmak için çareyi duvara tırmanmakta buldu. Duvara tırmanın ve duvardan tutunarak aşağı inen yaşlı kadını gören komşuları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Komşuların uyarılarına aldırış etmeyen yaşlı kadın kimseyi dinlemedi.

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Zahide Nineyi evde tutamıyorlar! Çocukları kapıyı kilitledi, o bahçe duvarından atladı

'PES' DEDİRTEN AZİM

Örümcek gibi tırmanarak caddeye ulaşan yaşlı kadının azmi 'pes' dedirtti. İlerlemiş yaşına rağmen engel tanımayan yaşlı kadın, hareketleriyle gençlere taş çıkarttı.

Zahide Nineyi evde tutamıyorlar! Çocukları kapıyı kilitledi, o bahçe duvarından atladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında evden çıkamayan Zahide Karakurt, kısıtlamanın bitmesini dört gözle bekliyor.

Zahide Nineyi evde tutamıyorlar! Çocukları kapıyı kilitledi, o bahçe duvarından atladı

"EVDE SIKILMAKTAN DELİ OLACAĞIM"

Türkçe bilmeyen yaşlı kadın Kürtçe, "Evet evde sıkılmaktan adeta deli olacağım. Taziyeye gidecektim bırakmadılar, ben de kendimi oradan aşağıya attım. " dedi.

Adıyaman'da corona virüsü kısıtlamasından örümcek gibi kaçan 75 yaşındaki ninenin görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

Zahide Nineyi evde tutamıyorlar! Çocukları kapıyı kilitledi, o bahçe duvarından atladı

Zahide Karakurt'tun oğlu Yusuf Karakurt ise "Evde canı sıkılıyor. Duvarın üzerine çıkarak kendisini aşağıya attı. Ben de kendisine bir daha dışarı giderse polis çağıracağımı söyledim. Kapıyı da zincirledik bir baktım bu defa duvarın üzerinden atladı. Evet evde çok sıkılıyor" diye konuştu.

Zahide Nineyi evde tutamıyorlar! Çocukları kapıyı kilitledi, o bahçe duvarından atladı
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