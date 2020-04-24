Zahide Nineyi evde tutamıyorlar! Çocukları kapıyı kilitledi, o bahçe duvarından atladı

Zahide Karakurt'tun oğlu Yusuf Karakurt ise "Evde canı sıkılıyor. Duvarın üzerine çıkarak kendisini aşağıya attı. Ben de kendisine bir daha dışarı giderse polis çağıracağımı söyledim. Kapıyı da zincirledik bir baktım bu defa duvarın üzerinden atladı. Evet evde çok sıkılıyor" diye konuştu.