Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Zamanı en iyi anlatan kareler!

Giriş Tarihi: 03.12.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 15:54
Zamanı en iyi anlatan kareler!

En güzel, en pahalı kıyafetler, arabalar, binalar, hatta insanın kendisi zamanın karşısında değişiyor.

Zamanı en iyi anlatan kareler!

Şans vermesi için öğrenciler geçerken balerinin parmağına dokunmuş ve böylelikle heykelin parmağının rengi değişmiş.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamanı en iyi anlatan kareler!

Yeni olanla 33 yıl öncesine uzanana peluş oyuncak

Zamanı en iyi anlatan kareler!

Sol elini kullananlar kolun alt kısmını, sağ elini kullananlar kolun üst kısmını aşındırmış.

Zamanı en iyi anlatan kareler!

Yıllarca deniz vuran taşlar aşınarak böyle bir görünüm almış.

Zamanı en iyi anlatan kareler!

40 yıl boyunca kullanılan yastık kılıfı ile hiç kullanılmamış olanı arasındaki fark...

Zamanı en iyi anlatan kareler!

Kedi tarafından yıllarca tırmalanan sehpa ayağı...

BİZE ULAŞIN