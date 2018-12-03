Zamanı en iyi anlatan kareler!

En güzel, en pahalı kıyafetler, arabalar, binalar, hatta insanın kendisi zamanın karşısında değişiyor. Şans vermesi için öğrenciler geçerken balerinin parmağına dokunmuş ve böylelikle heykelin parmağının rengi değişmiş. Yeni olanla 33 yıl öncesine uzanana peluş oyuncak Sol elini kullananlar kolun alt kısmını, sağ elini kullananlar kolun üst kısmını aşındırmış. Yıllarca deniz vuran taşlar aşınarak böyle bir görünüm almış. 40 yıl boyunca kullanılan yastık kılıfı ile hiç kullanılmamış olanı arasındaki fark... Kedi tarafından yıllarca tırmalanan sehpa ayağı...