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Haberler Yaşam Zamlı AGİ tablosu belli oluyor! Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 07:27 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 07:53

Zamlı AGİ tablosu belli oluyor! Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ne kadar, kaç TL olacak?

Heyecanla beklenen 2022 AGİ zammı öncesi nefesler tutuldu. Asgari ücretle beraber belirlenecek olan bu rakamla ilgili olarak milyonlarca çalışan şimdiden "Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu ücret çalışan vatandaşın medeni durumu ile beraber çocuk sayısına göre de değişim gösteriyor. Gözler şimdi Asgari ücret tespit komisyonundan gelecek yeni rakamlara çevrildi. Peki, Kim ne kadar maaş alacak, 2022 AGİ hesaplama tablosu ile zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Evli, bekar, çocuklu 2022 Asgari Geçim İndirimi...

Zamlı AGİ tablosu belli oluyor! Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?

Ülke gündemini Aralık ayının gelmesiyle beraber meşgul eden asgari ücret zammı ile beraber AGİ hesaplama tablosu da gündeme geldi. Türkiye'de çalışan tüm kesimi ilgilendiren Asgari geçim indirimi kişilerin medeni durumu ve çocuk sayısı gibi birçok detayla hesaplanıyor. Öte yandan 2022 yılına ait ücretlerle beraber "Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündeme taşındı. Asgari ücret tespit komisyonunun 4. Toplantısı sonrası detaylar belli olacak. Peki, Kim ne kadar maaş alacak, 2022 AGİ hesaplama tablosu ile zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeleri ve hesaplama tablosu...

Zamlı AGİ tablosu belli oluyor! Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ NE KADAR? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2022AGİ ZAMMI EVLİ, BEKAR, ÇOCUKLU İÇİN NE KADAR OLACAK?

Agi ücretleri henüz belli olmadı. Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli olacak.

AGİ NE KADAR? 2022

2021 yılı bekar AGİ ücreti 268,31 TL, evli ve eşi çalışmayan için 321,98 TL. Yeni yıl asgari ücret zammı ise bekleniyor.

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Zamlı AGİ tablosu belli oluyor! Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ TABLOSU 2021

2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Zamlı AGİ tablosu belli oluyor! Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Zamlı AGİ tablosu belli oluyor! Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ Asgari Geçim İndirimi ne kadar, kaç TL olacak?

AGİ NEDİR? (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ)

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

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