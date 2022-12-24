Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, zamlı maaş Ocak’ta mı Şubat’ta mı geçerli olacak?

Asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak sorusu, zam oranının belli olmasıyla birlikte gündemin başlıca konusu oldu. Zamlı maaşını ne zaman alacağını merak eden çalışanlar, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak diye araştırıyor. 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı geçerli olacak? Merak edilenlerin yanıtı haberimizin devamında.