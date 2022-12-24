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Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 14:24

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, zamlı maaş Ocak’ta mı Şubat’ta mı geçerli olacak?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak sorusu, yeni asgari ücretin ne zamandan itibaren geçerli olacağını merak edenler tarafından yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak duyurmuştu. Bu gelişmenin akabinde yüz binlerce çalışan 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı geçerli olacak sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Peki, zamlı maaş hangi ay yatacak ve asgari ücret zammı hangi aydan itibaren geçerli olacak? İşte yanıtı!

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, zamlı maaş Ocak’ta mı Şubat’ta mı geçerli olacak?

Asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak sorusu, zam oranının belli olmasıyla birlikte gündemin başlıca konusu oldu. Zamlı maaşını ne zaman alacağını merak eden çalışanlar, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak diye araştırıyor. 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı geçerli olacak? Merak edilenlerin yanıtı haberimizin devamında.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, zamlı maaş Ocak’ta mı Şubat’ta mı geçerli olacak?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK, BU AY YATAR MI?

2023 yılında geçerli olacak olan zamlı asgari ücret, Şubat ayında hesaplara yatacak.

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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, zamlı maaş Ocak’ta mı Şubat’ta mı geçerli olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret miktarının 8500 TL olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabı Twitter'dan asgari ücret zammı için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, zamlı maaş Ocak’ta mı Şubat’ta mı geçerli olacak?

"6 ay önce yaptığımız zamdan sonra Asgari Ücrete bugün de %55 gibi rekor bir zam yaptık. Artış oranı 2022 yılı Ocak ayına göre %100 oldu. Enflasyona karşı emeğin, çalışanın yanında olmaya devam edeceğiz."

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, zamlı maaş Ocak’ta mı Şubat’ta mı geçerli olacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 BRÜT-NET NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret;

BRÜT: 10.008 TL

NET: 8.506 TL

İŞVEREN MALİYETİ: 11.760 TL

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