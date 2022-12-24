Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, zamlı maaş Ocak’ta mı Şubat’ta mı geçerli olacak?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak sorusu, yeni asgari ücretin ne zamandan itibaren geçerli olacağını merak edenler tarafından yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak duyurmuştu. Bu gelişmenin akabinde yüz binlerce çalışan 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı geçerli olacak sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Peki, zamlı maaş hangi ay yatacak ve asgari ücret zammı hangi aydan itibaren geçerli olacak? İşte yanıtı!