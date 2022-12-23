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Haberler Yaşam ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ 2023: Yeni asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda, Ocak mı Şubat mı?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 18:39 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 18:40

ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ 2023: Yeni asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda, Ocak mı Şubat mı?

Geçtiğimiz gün yeni asgari ücret Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Net ücret 8 bin 506 TL olurken ocak zammı yüzde 55 oranında gelmiş oldu. Şimdi işçi ve işverenin gündeminde zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay alınacak, ocakta ödenecek mi soruları yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kala ödeme takvimi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Son artışla birlikte yeni ücretlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar soruyor: Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Konuyla ilgili geçtiğimiz takvimler dikkat çekici. Peki, 2023 asgari ücret ödemeleri ne zaman ödenecek, hangi ay alınacak? İşte, detaylar…

ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ 2023: Yeni asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda, Ocak mı Şubat mı?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay alınacak soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından yapılan yoğun çalışmaların sonunda açıklanan yeni asgari ücret ödeme takvimi ile sorgulanıyor. Zamlı maaşlar için işçi ve işveren planlarını hazırlıyor. Zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, ne zaman ödenecek soruları yeni yıl için en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 2023 asgari ücret ne zaman yatacak, Ocakta ödenecek mi? İşte, cevaplar…

ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ 2023: Yeni asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda, Ocak mı Şubat mı?

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücret yaklaşık yüzde 55 oranında zam alarak net 8 bin 506 TL oldu.

İşçi ve işveren zamlı maaşlar için harekete geçti.

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ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ 2023: Yeni asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda, Ocak mı Şubat mı?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN HESAPLARA YATIYOR?

2023 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı ocak ayında yapılacak düzenleme ardından Şubat ayı itibarıyla yatırılmaya başlayacak.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ 2023: Yeni asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda, Ocak mı Şubat mı?

2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete gelen zam sonrasında asgari ücret kıdem tazminatı 10.030,05 TL'ye çıktı.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET ÖDEME TARİHİ 2023: Yeni asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda, Ocak mı Şubat mı?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAM ALDI?

Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL'ye yükseldi. Ardından enflasyonla mücadele kapsamında temmuz düzenlemesine gidildi. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.

Son olarak ocak zammı yüzde 55 oranında gelerek asgari ücreti net 8 bin 506 liraya yükseltti.

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