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Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, arttı mı, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
14:28
Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, arttı mı, kaç TL olacak?
Temmuz ayı memur ve emekli zammı ile birlikte gözler sosyal ödemelerdeki zam oranına çevrildi. Yakınlarını kaybeden kişilerin aldığı dul ve yetim aylığı ödeneği için olası zam oranları da yakından takip ediliyor. Peki, Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak, arttı mı?