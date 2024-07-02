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Haberler Yaşam Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, arttı mı, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:28

Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, arttı mı, kaç TL olacak?

Temmuz ayı memur ve emekli zammı ile birlikte gözler sosyal ödemelerdeki zam oranına çevrildi. Yakınlarını kaybeden kişilerin aldığı dul ve yetim aylığı ödeneği için olası zam oranları da yakından takip ediliyor. Peki, Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak, arttı mı?

Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, arttı mı, kaç TL olacak?

Memur maaş zammı ile birlikte engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı gibi ödenekler de enflasyona bağlı olarak artıyor. Bu noktada vatandaşların gündeminde zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar olacak sorusu yer alıyor. Peki, Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, arttı mı, kaç TL olacak?

Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, arttı mı, kaç TL olacak?

2024 DUL VE YETİM MAAŞLARI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK?

Zam dönemlerinde emekliler ile birlikte ölüm maaşı alan dul ve yetimlerin ödemeleri de artıyor.

Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kur'lu ise 6 aylık enflasyon oranında, memur ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranında artışlar dul ve yetim maaşlarına eklenecek.

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Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, arttı mı, kaç TL olacak?

ÖLÜM AYLIĞI: DUL VE YETİMLERE DESTEK ELİ

Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalıların eşlerine ve çocuklarına ekonomik bir destek sağlamayı amaçlıyor. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor ve başvuru süreci nasıl işliyor?

Halk arasında "ölüm aylığı" olarak da bilinen bu hak, vefat eden sigortalının resmi nikâhlı eşine dul aylığı ve çocuklarına ise yetim aylığı olarak ödeniyor. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın hak sahiplerine ulaştırılan bu aylık, hayatlarına devam edenlerin maddi olarak ayakta kalabilmeleri için önemli bir güvence sağlıyor.

Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, arttı mı, kaç TL olacak?

KİMLER DUL VE YETİM AYLIĞI ALABİLİR?

Dul aylığı, vefat eden sigortalı ile Medeni Kanun'a uygun olarak evli olan eşine bağlanıyor. Yetim aylığı ise yine cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm çocuklara veriliyor. Ancak, erkek çocuklarının yetim aylığı alabilecekleri süre eğitim durumlarına göre farklılık gösteriyor:

Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, arttı mı, kaç TL olacak?

Eğitim görmeyen erkek çocuklar: 18 yaşına kadar,

Ortaöğretim gören erkek çocuklar: 20 yaşına kadar,

Yükseköğrenim gören erkek çocuklar: 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler.

Kız çocukları için ise evli olmamak ve sigortalı bir işte çalışmamak koşuluyla yaş sınırlaması olmaksızın yetim aylığı alma hakkı bulunuyor.

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