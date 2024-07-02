Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, arttı mı, kaç TL olacak?

ÖLÜM AYLIĞI: DUL VE YETİMLERE DESTEK ELİ

Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalıların eşlerine ve çocuklarına ekonomik bir destek sağlamayı amaçlıyor. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor ve başvuru süreci nasıl işliyor?

Halk arasında "ölüm aylığı" olarak da bilinen bu hak, vefat eden sigortalının resmi nikâhlı eşine dul aylığı ve çocuklarına ise yetim aylığı olarak ödeniyor. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın hak sahiplerine ulaştırılan bu aylık, hayatlarına devam edenlerin maddi olarak ayakta kalabilmeleri için önemli bir güvence sağlıyor.