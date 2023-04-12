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Giriş Tarihi: 12.04.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 07:31

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023 belli oldu!

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne kadar yatacak 2023, kaç TL sorusu yanıt aramakta. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularına yanıt verdi. Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi 2023 vatandaşlar tarafından aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşı 2 bin TL arttırılarak 7500 TL'ye yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023'ü açıkladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar