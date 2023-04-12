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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023 belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.04.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 07:31

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023 belli oldu!

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne kadar yatacak 2023, kaç TL sorusu yanıt aramakta. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularına yanıt verdi. Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi 2023 vatandaşlar tarafından aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşı 2 bin TL arttırılarak 7500 TL'ye yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023'ü açıkladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023 belli oldu!

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak sorusu vatandaşlar tarafından aratılmakta. EYT'liler ile birlikte toplam 15 milyon vatandaş bayram ikramiyesinden yararlanacak. Kurban ve Ramazan bayramı öncesi yatacak emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? İşte detaylar

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023 belli oldu!

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023 belli oldu!

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023 belli oldu!

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 2023 belli oldu!

EYT'LİLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Elitaş, EYT'lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi. En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.

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