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Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! SSK, BAĞ-KUR zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak, maaşlar bu ay yatar mı?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 15:22

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! SSK, BAĞ-KUR zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak, maaşlar bu ay yatar mı?

Son dakika yeni zamlı emekli maaşı 2023'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalar sonucu zam beklentisine girilmişti. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerin ve enflasyonunun etkisini azaltmaya çalıştıklarını bildirdi. Bu noktada "zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Çalışma; Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak? Zamlı emekli maaşı ayın kaçında yatacak, bu ay yatar mı? İşte konu hakkında detaylar

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! SSK, BAĞ-KUR zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak, maaşlar bu ay yatar mı?

Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek, bu ay yatar mı soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarıldığını bildirmişti. Bu noktada emeklilerin gözü "zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabında. İşte konu hakkında detaylar

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! SSK, BAĞ-KUR zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak, maaşlar bu ay yatar mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

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Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! SSK, BAĞ-KUR zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak, maaşlar bu ay yatar mı?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.

Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! SSK, BAĞ-KUR zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak, maaşlar bu ay yatar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı." ifadelerini kullandı.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! SSK, BAĞ-KUR zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak, maaşlar bu ay yatar mı?

Erdoğan, "Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz." diye konuştu.

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