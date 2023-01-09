Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ödeme takvimi

Emekli zammı açıklaması ardından emekli maaşı hesaplama ve ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayının ikinci yarısı itibarıyla maaşlarını almaya başlayan SSK ve BAĞKUR emeklisi bu yıl da zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Yüzde 30 oranında gelen zammın ardından maaş ödeme tarihleri gündemde. Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek soruları yakın takibe alındı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak, hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte, detaylar…