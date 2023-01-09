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Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:59

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ödeme takvimi

Emekli zammı açıklaması ardından emekli maaşı hesaplama ve ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayının ikinci yarısı itibarıyla maaşlarını almaya başlayan SSK ve BAĞKUR emeklisi bu yıl da zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Yüzde 30 oranında gelen zammın ardından maaş ödeme tarihleri gündemde. Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek soruları yakın takibe alındı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak, hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte, detaylar…

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ödeme takvimi

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. 2023 Ocak zammı yüzde 30 oranında seyretti. SSK ve BAĞKUR emeklileri yanı sıra yeni senede EYT ile emekli olacak vatandaşlar da zamlı emekli maaşı hesaplama işlemlerine başladı. Geçtiğimiz zam döneminde tahsis numarasına göre ödeme takvimi çıkarılırken yeni maaşların hesaplara ne zaman yatacağı sorgulanıyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte, tüm bilgiler…

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ödeme takvimi

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

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Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ödeme takvimi

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.

Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17 – 28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ödeme takvimi

2023 Ocak zammı sonrası zamlı maaş ödemelerinin de 15 Ocak sonrası başlaması bekleniyor.

Yeni zam teklifi Meclis'e sunuldu. 2023 Ocak zammının TBMM'den geçmesi ardından ödemelerin Ocak maaşına yetişmesi bekleniyor.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı tutarı da yüzde 30 oranında artarak 5.500 TL oldu.

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