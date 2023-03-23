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Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:58

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere bayram müjdesi! Zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak, ayın kaçında ödenecek?

Son dakika yeni zamlı emekli maaşı 2023'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalar sonucu zam beklentisine girilmişti. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerin ve enflasyonunun etkisini azaltmaya çalıştıklarını bildirdi. Bu noktada "zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Çalışma; Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak? Zamlı emekli maaşı ayın kaçında yatacak, bu ay yatar mı? İşte konu hakkında detaylar