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Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 emekli memur zammı sonrası en yüksek ve en düşük emekli maaşı hesaplama robotu!
Giriş Tarihi: 12.01.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 09:21

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 emekli memur zammı sonrası en yüksek ve en düşük emekli maaşı hesaplama robotu!

Bu yılın maaş zamları şekillenirken emekli zammı ve memur zammı hakkında araştırmalar hızlandı. Memur ve memur emeklisi için yapılan maaş zamları enflasyon rakamlarına bağlı olarak belirlendi. Milyonlarca vatandaş konuyu zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, maaş farkı ayın kaçında yatacak, emekli maaşları ne kadar oldu sorularıyla araştırıyor. 2000 öncesi ve 2000 sonrası Bağ-Kur ve SSK emeklisi için ödenecek rakamlar merak ediliyor. İşte ek zamlı 2022 memur emekli zammı sonrası en yüksek ve en düşük emekli maaşı tablosu ile SGK Bağkur emekli maaşları…

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 emekli memur zammı sonrası en yüksek ve en düşük emekli maaşı tablosu

Memur ve emekli zammı sonrası, ek zam konusu da meclisin onayına sunuldu. Pek çok çalışanın ve emeklinin alacağı maaşlar belli olurken, refah payı iyileştirmesi kapsamında en düşük emekli maaşı da arttırıldı. Bu gelişmelerin ardından pek çok kişi, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, maaş farkı ayın kaçında yatacak, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu sorularına yanıt arıyor. 2022 emekli memur zammı ve ek zam sonrası en yüksek ve en düşük emekli maaşları ile güncel maaş tablosu verileri.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 emekli memur zammı sonrası en yüksek ve en düşük emekli maaşı tablosu

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını her zamanki ödeme tarihinde alacak. SSK emeklileri için zamlı maaşlar 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatacak. Memur emeklileri ise maaşlarını zamsız olarak aldıkları için emekli maaş zam farkları 15 Ocak'ta hesaplara yatacak.

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Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 emekli memur zammı sonrası en yüksek ve en düşük emekli maaşı tablosu

2022 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından memur ve emeklilere ek zam konusuyla ilgili şunları söyledi:

Memura yüzde 30 buçuk zam yapıldı. Memurların maaşında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 emekli memur zammı sonrası en yüksek ve en düşük emekli maaşı tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapılacak. Bunun yanında artık en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak.

Düzenlemeye göre örneğin geçen yıl Temmuz ayında bin 800 lira alan bir emekli yeni zamla birlikte 2 bin 259 olacağından ve aylığı 2500 lira altında kalacağından 241 lira artırılarak 2500 liraya tamamlanacak.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2022 emekli memur zammı sonrası en yüksek ve en düşük emekli maaşı tablosu

SON DAKİKA HABERİ | EK ZAM VE TABAN MAAŞLARINI İÇEREN YASA TASARISI KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Yapılan görüşmeler sonrasında emeklilere ek zammı ve taban maaşın yükseltilmesini de içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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