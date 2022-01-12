Bu yılın maaş zamları şekillenirken emekli zammı ve memur zammı hakkında araştırmalar hızlandı. Memur ve memur emeklisi için yapılan maaş zamları enflasyon rakamlarına bağlı olarak belirlendi. Milyonlarca vatandaş konuyu zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, maaş farkı ayın kaçında yatacak, emekli maaşları ne kadar oldu sorularıyla araştırıyor. 2000 öncesi ve 2000 sonrası Bağ-Kur ve SSK emeklisi için ödenecek rakamlar merak ediliyor. İşte ek zamlı 2022 memur emekli zammı sonrası en yüksek ve en düşük emekli maaşı tablosu ile SGK Bağkur emekli maaşları…