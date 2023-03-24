Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, bu ay yatar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi! Bağ-Kur SSK zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, ayın kaçında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz." diye konuştu.