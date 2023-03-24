Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, bu ay yatar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi! Bağ-Kur SSK zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, ayın kaçında?

Emekli maaşı ne zaman zamlı yatacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında en düşük emekli maaşının 7500 TL olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerin ve enflasyonunun etkisini azaltmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu noktada vatandaşlar, "zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında?" sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının yürüttüğü çalışma sonucunda en düşük emekli maaşı böylece artmış oldu. Peki, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar