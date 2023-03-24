Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, bu ay yatar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi! Bağ-Kur SSK zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 07:50

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, bu ay yatar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi! Bağ-Kur SSK zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, ayın kaçında?

Emekli maaşı ne zaman zamlı yatacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında en düşük emekli maaşının 7500 TL olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerin ve enflasyonunun etkisini azaltmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu noktada vatandaşlar, "zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında?" sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının yürüttüğü çalışma sonucunda en düşük emekli maaşı böylece artmış oldu. Peki, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, bu ay yatar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi! Bağ-Kur SSK zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, ayın kaçında?

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı, ayın kaçında yatacak soruları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını arttırmasıyla vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini katıldığı canlı yayında bildirdi. Peki, emekli maaşı zamlı ne zaman yatar? İşte detaylar

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, bu ay yatar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi! Bağ-Kur SSK zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, ayın kaçında?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, bu ay yatar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi! Bağ-Kur SSK zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, ayın kaçında?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.

Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, bu ay yatar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi! Bağ-Kur SSK zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, ayın kaçında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz." diye konuştu.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, bu ay yatar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi! Bağ-Kur SSK zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, ayın kaçında?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ARTACAK?

Zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Bayram haftasında vatandaşlarını ikramiyeyle birlikte maaşlarını alması bekleniyor.

SON DAKİKA