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Haberler Yaşam ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 4A, 4B emekli maaş ödeme sorgulama!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 13:58

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 4A, 4B emekli maaş ödeme sorgulama!

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her ay düzenli olarak tahsis numarasına göre yatıyor. Bu ay zamlı maaşların ne zaman yatacağı hakkında ise tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak? SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni 4A,4B emekli maaşı ayın kaçında ödenecek? İşte ayrıntılar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 4A, 4B emekli maaş ödeme sorgulama!

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacak sorusu 16 milyon emeklinin gündeminde. Emekli ve memur zamları TÜİK'in haziran enflasyon rakamını açıklamasıyla belli oldu. Buna göre; SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 19,31 zam aldı. Bu noktada ise gözler zamlı emekli emekli maaşı ödeme günlerine çevrildi. Peki, SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? Yeni 4A, 4B emekli maaşı ayın kaçında ödenecek?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 4A, 4B emekli maaş ödeme sorgulama!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun taslağı TBMM'ye sunuldu. Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ömrünü ülkemizin kalkınmasına adamış tüm emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize, emeklilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun." dedi.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 4A, 4B emekli maaş ödeme sorgulama!

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla dul ve yetimlerin alacağı rakamlarda netleşti.

  • Buna göre; hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimler 9 bin 375 TL,
  • Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimler 6 bin 250 TL,
  • Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimler 3 bin 125 TL ödeme alacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 4A, 4B emekli maaş ödeme sorgulama!

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş ödemeleri 17'inden itibaren hak sahiplerine ödenmesi bekleniyor. Ancak en düşük emekli maaşına yönelik çalışmaların ayın 17'sine yetişmemesi durumunda maaş farklarının da sonraki ay ödenmesi söz konusu olabilir.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 4A, 4B emekli maaş ödeme sorgulama!

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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