ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 4A, 4B emekli maaş ödeme sorgulama!

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacak sorusu 16 milyon emeklinin gündeminde. Emekli ve memur zamları TÜİK'in haziran enflasyon rakamını açıklamasıyla belli oldu. Buna göre; SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 19,31 zam aldı. Bu noktada ise gözler zamlı emekli emekli maaşı ödeme günlerine çevrildi. Peki, SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? Yeni 4A, 4B emekli maaşı ayın kaçında ödenecek?