EMEKLİ MAAŞI ÖDEME SORGULAMA (e-devlet ) | Zamlı SSK-Bağ-kur emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU!

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi.