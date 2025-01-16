Haberler
Yaşam
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME SORGULAMA (e-devlet ) | Zamlı SSK-Bağ-kur emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
09:23
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME SORGULAMA (e-devlet ) | Zamlı SSK-Bağ-kur emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?
2025 yılında emekli maaşlarına yapılan %15,75 oranındaki zam, milyonlarca emeklinin maaşını etkiledi. Bu düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarının hangi gün hesaplarına yatacağını öğrenmek için ödeme takvimine odaklandı. Maaşların ödeme günleri, kimlik numaralarına göre belirlenirken, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulama yapılabiliyor. Peki, SSK-Bağ-kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?