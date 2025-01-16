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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME SORGULAMA (e-devlet ) | Zamlı SSK-Bağ-kur emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 09:23

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME SORGULAMA (e-devlet ) | Zamlı SSK-Bağ-kur emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

2025 yılında emekli maaşlarına yapılan %15,75 oranındaki zam, milyonlarca emeklinin maaşını etkiledi. Bu düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarının hangi gün hesaplarına yatacağını öğrenmek için ödeme takvimine odaklandı. Maaşların ödeme günleri, kimlik numaralarına göre belirlenirken, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulama yapılabiliyor. Peki, SSK-Bağ-kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME SORGULAMA e-devlet | Zamlı SSK-Bağ-kur emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %15,75 oranındaki maaş zammıyla birlikte, 2025 yılında emekli maaşlarında artış gerçekleşti. Emekliler, yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ederken, ödeme tarihleri kimlik numarasının son hanesine göre belirleniyor. Maaş günlerini öğrenmek ve detaylı bilgi almak isteyenler için e-Devlet sistemi üzerinden kolay erişim imkanı sunuluyor. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME SORGULAMA e-devlet | Zamlı SSK-Bağ-kur emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

EMEKLİNİN MAAŞ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.75 oranında zam yapıldı.

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME SORGULAMA e-devlet | Zamlı SSK-Bağ-kur emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU!

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME SORGULAMA e-devlet | Zamlı SSK-Bağ-kur emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME SORGULAMA e-devlet | Zamlı SSK-Bağ-kur emekli maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

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