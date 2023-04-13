Haberler Yaşam ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

Giriş Tarihi: 13.04.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 20:02

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarihlerdeydi. Beklenen açıklama bakanlıktan geldi. Buna göre; "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" ifadeleriyle yapılan duyuruda ödemelerin yapılacağı tarih de netleşmiş oldu. Peki, SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri ve tüm bu detaylar.