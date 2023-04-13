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Haberler Yaşam ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 20:02

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarihlerdeydi. Beklenen açıklama bakanlıktan geldi. Buna göre; "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" ifadeleriyle yapılan duyuruda ödemelerin yapılacağı tarih de netleşmiş oldu. Peki, SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri ve tüm bu detaylar.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

Bilindiği üzere, emekliye verilen en düşük maaşın 7500 TL'ye çıkartıldığı kaydedilmişti. Bu kapsamda yeni düzenlemeyle artış yaşayan maaşlarını alacak vatandaşlar "SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?" sorularını son dönemde gündeme taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarının ödeneceği tarihi açıkladı. İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri ve detaylar.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

NİSAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3 bin 500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7 bin 500 TL olarak belirlenirken, yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi de yüzde 82 zam alarak 2000 TL oldu.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri bayramdan önce yapılacak. SSK kapsamında maaş alan emeklilerin aylık ve ikramiye ödemeleri 14 Nisan'da hesaplara geçmeye başlayacak.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

2023 yılı Nisan ayı için;
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri

  • 19/4/2023 tarihinde ödenecek
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİNDEN EYT'LİLER DE FAYDALANACAK

EYT düzenlemesi Mart ayı başında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve hak sahiplerinin başvuru süreci başladı. Mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak.

Yani Mart ayı içerisinde başvurusunu yapan EYT'liler Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi hak edişi almış oldu.

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