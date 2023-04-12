Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri duyuruldu: 2023 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlı emekli maaşı ödeme tarihinde. Bilindiği üzere, emekliye verilen en düşük maaşın 7500 TL olduğu kaydedilmişti. Bu kapsamda ise Ramazan Bayramı öncesi yeni ve zamlı maaşların hesaplara yatıp yatmayacağı merak konusu haline geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarının ödeneceği tarihi açıklamıştı. Peki, SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi? İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri ve detaylar.