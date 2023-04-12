Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri duyuruldu: 2023 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

Milyonlar zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" ifadeleri kullanılmıştı. Peki, SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri ve tüm bu detaylar.