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Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri duyuruldu: 2023 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 19:01

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri duyuruldu: 2023 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlı emekli maaşı ödeme tarihinde. Bilindiği üzere, emekliye verilen en düşük maaşın 7500 TL olduğu kaydedilmişti. Bu kapsamda ise Ramazan Bayramı öncesi yeni ve zamlı maaşların hesaplara yatıp yatmayacağı merak konusu haline geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarının ödeneceği tarihi açıklamıştı. Peki, SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi? İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri ve detaylar.

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri duyuruldu: 2023 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

Milyonlar zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" ifadeleri kullanılmıştı. Peki, SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri ve tüm bu detaylar.

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri duyuruldu: 2023 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

NİSAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7500 TL olarak belirlenirken, yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi de yüzde 82 zam alarak 2000 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Nisan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayımladı.

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Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri duyuruldu: 2023 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

2023 yılı Nisan ayı için;
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri duyuruldu: 2023 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri

  • 19/4/2023 tarihinde ödenecek
Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri duyuruldu: 2023 SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİNDEN EYT'LİLER DE FAYDALANACAK

EYT düzenlemesi Mart ayı başında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve hak sahiplerinin başvuru süreci başladı. Mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak.

Yani Mart ayı içerisinde başvurusunu yapan EYT'liler Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi hak edişi almış oldu.

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