ZAMLI EMEKLİ MAAŞI tıkla-sorgula (turkiye.gov.tr): Ocak 2025 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, güncel maaş bilgilerini e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Yapılan zam oranlarıyla birlikte, kök maaşlara ve ek ödemelere göre toplam maaşlar yeniden hesaplandı. 6 aylık enflasyon farkına göre, en düşük emekli maaşı yüzde 15,75'lik bir artışla 14 bin 469 liraya yükseldi. Memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 11,54 olarak belirlendi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşları nereden sorgulanır? İşte, e-Devlet ile zamlı emekli aylığı sorgulama ekranı...