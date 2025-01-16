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Haberler Yaşam ZAMLI EMEKLİ MAAŞI tıkla-sorgula (turkiye.gov.tr): Ocak 2025 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 06:14

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI tıkla-sorgula (turkiye.gov.tr): Ocak 2025 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı?

2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarında yapılan yeni zam oranları, SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve emekli kök maaşlarına ilişkin güncel veriler, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilir. Hatırlanacağı üzere, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına %15,75, memur emeklilerine ise %11,54 oranında bir artış yapılmıştı. Ayrıca, en düşük emekli maaşını iyileştirecek düzenlemeyi içeren yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komitesi'nden geçti. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl öğrenilir, kök maaş sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte 2025 Ocak itibarıyla zamlı emekli maaşı e-Devlet ile sorgulama ekranı

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI tıkla-sorgula turkiye.gov.tr: Ocak 2025 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, güncel maaş bilgilerini e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Yapılan zam oranlarıyla birlikte, kök maaşlara ve ek ödemelere göre toplam maaşlar yeniden hesaplandı. 6 aylık enflasyon farkına göre, en düşük emekli maaşı yüzde 15,75'lik bir artışla 14 bin 469 liraya yükseldi. Memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 11,54 olarak belirlendi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşları nereden sorgulanır? İşte, e-Devlet ile zamlı emekli aylığı sorgulama ekranı...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI tıkla-sorgula turkiye.gov.tr: Ocak 2025 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDAN GEÇTİ

En düşük emekli maaşını artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifinde, emekli maaşlarının asgari düzeyde artırılması ve emeklilerin alım güçlerinin yükseltilmesi için önemli adımlar atıldı.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI tıkla-sorgula turkiye.gov.tr: Ocak 2025 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 14 BİN 469 TL OLDU!
Emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselirken, memur emeklilerinin taban aylığı 19 bin 617 TL oldu.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI tıkla-sorgula turkiye.gov.tr: Ocak 2025 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NEREDEN SORGULANIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte, 4A-4B kapsamındaki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra 4C kapsamında yer alan memur emeklilerine yönelik de önemli düzenlemeler yapıldı.

Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak maaşlarına ek ödeme tutarlarını da dahil ederek, e-Devlet sistemi üzerinden en güncel maaş bilgilerini sorgulayabilecekler.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI tıkla-sorgula turkiye.gov.tr: Ocak 2025 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

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