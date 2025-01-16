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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI tıkla-sorgula (turkiye.gov.tr): Ocak 2025 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
06:14
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI tıkla-sorgula (turkiye.gov.tr): Ocak 2025 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı?
2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarında yapılan yeni zam oranları, SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve emekli kök maaşlarına ilişkin güncel veriler, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilir. Hatırlanacağı üzere, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına %15,75, memur emeklilerine ise %11,54 oranında bir artış yapılmıştı. Ayrıca, en düşük emekli maaşını iyileştirecek düzenlemeyi içeren yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komitesi'nden geçti. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı nasıl öğrenilir, kök maaş sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte 2025 Ocak itibarıyla zamlı emekli maaşı e-Devlet ile sorgulama ekranı