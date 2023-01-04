Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Ocak zammı 2023 ile birlikte zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, hangi ay?

Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 07:35

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "…Tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." açıklamasından sonra sıklıkla yöneltiliyor. Asgari ücret zammının gelecek ay uygulanması sebebiyle emekli maaşı 2023 ne zaman yatacak sorusu bir süre daha sorulacak. 6 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 15,39 olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan oranı yüzde 25'e yükseltti. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, hangi ay?