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Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Ocak zammı 2023 ile birlikte zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, hangi ay?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 07:35

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Ocak zammı 2023 ile birlikte zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, hangi ay?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "…Tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." açıklamasından sonra sıklıkla yöneltiliyor. Asgari ücret zammının gelecek ay uygulanması sebebiyle emekli maaşı 2023 ne zaman yatacak sorusu bir süre daha sorulacak. 6 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 15,39 olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan oranı yüzde 25'e yükseltti. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, hangi ay?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Ocak zammı 2023 ile birlikte zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, hangi ay?

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu. böylece emekliye yüzde 15,39 kesin zam belli olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını yüzde 25'e çıkardı. Bu noktada emekliler, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı sorularına yanıt arıyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Ocak zammı 2023 ile birlikte zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, hangi ay?

SON DAKİKA: NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken

Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Ocak zammı 2023 ile birlikte zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, hangi ay?

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 25 oranında uygulanacak.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Ocak zammı 2023 ile birlikte zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, hangi ay?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EK ZAMMI AÇIKLADI: YÜZDE 25 OLARAK UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde ek zammı açıkladı. Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, bu ay yatar mı? Ocak zammı 2023 ile birlikte zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, hangi ay?

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN, HANGİ AY VE AYIN KAÇINDA YATACAK?

Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.

Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17 – 28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.

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