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Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? SSK, BAĞKUR maaş ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:51

Zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? SSK, BAĞKUR maaş ödeme takvimi

Memur ve emekli zammı ardından SSK ve BAĞKUR emeklisi zamlı maaşların ödeneceği tarihleri araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan refah payı ile birlikte yüzde 30 oranında artış yaşayan zamlı emekli maaşı ödeme takvimi ile sorgulanıyor. Milyonlarca vatandaş zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek sorularına yanıt aramaya başladı. Enflasyon farkı ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, 2023 Ocak zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak, ne zaman ödenecek? İşte, ödeme tarihleri…

Zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? SSK, BAĞKUR maaş ödeme takvimi

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün açıklanan emekli zammı ardından maaş hesaplama işlemleri de başladı. SSK, BAĞKUR emekli maaşı ödeme takvimi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yüzde 30 oranında zam alan emekliler, 2023 ocak maaş farkı ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Ödeme takvimi ortaya çıktı. Peki, zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak, ne zaman ödenecek? İşte, detaylar…

Zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? SSK, BAĞKUR maaş ödeme takvimi

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken

Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

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Zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? SSK, BAĞKUR maaş ödeme takvimi

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.

Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17 – 28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.

Zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? SSK, BAĞKUR maaş ödeme takvimi

2023 Ocak zammı sonrası zamlı maaş ödemelerinin de 15 Ocak sonrası başlaması bekleniyor.

Yeni zam teklifi Meclis'e sunuldu. 2023 Ocak zammının TBMM'den geçmesi ardından ödemelerin Ocak maaşına yetişmesi bekleniyor.

Zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? SSK, BAĞKUR maaş ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı tutarı da yüzde 30 oranında artarak 5.500 TL oldu.

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