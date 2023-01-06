Zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? SSK, BAĞKUR maaş ödeme takvimi

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.

Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17 – 28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.