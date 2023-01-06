Zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak? 2023 Ocak zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? SSK, BAĞKUR maaş ödeme takvimi

Memur ve emekli zammı ardından SSK ve BAĞKUR emeklisi zamlı maaşların ödeneceği tarihleri araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan refah payı ile birlikte yüzde 30 oranında artış yaşayan zamlı emekli maaşı ödeme takvimi ile sorgulanıyor. Milyonlarca vatandaş zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek sorularına yanıt aramaya başladı. Enflasyon farkı ödemeleri için geri sayım başladı. Peki, 2023 Ocak zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak, ne zaman ödenecek? İşte, ödeme tarihleri…